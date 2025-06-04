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台灣AI崛起啟發 矽谷台裔高中生辦AI模擬聯合國

中央社／ 舊金山3日專電
首屆高雄AI「模擬聯合國」會議（KAIMUN）將於8月登場，來自矽谷的台裔高中生楊富程（圖）為創辦人之一。中央社
首屆高雄AI「模擬聯合國」會議（KAIMUN）將於8月登場，來自矽谷的台裔高中生楊富程（圖）為創辦人之一。中央社

首屆高雄AI「模擬聯合國」會議將於8月登場，來自矽谷的台裔高中生楊富程為創辦人之一。年僅17歲的他受到台灣在AI領域崛起啟發，期盼推動年輕世代參與對話，共同為台灣在國際組織中爭取更多代表權而努力。

「我覺得籌辦這場會議很有趣，不覺得是份額外工作。」午夜12時，當許多美國學生早已進入夢鄉，就讀矽谷Menlo Atherton高中的楊富程（Evan Yang）仍守在電腦前。他不是在打電動，而是與時差相隔15小時的台灣團隊開會，討論大型會議細節。

出生在台灣，楊富程在幼兒園時期隨家人移民至美國，很小就開始接觸辯論，並受周遭活躍於政治與科技領域的台美人社群影響，對民主政治和公共事務產生濃厚興趣。

高雄人工智慧（AI）「模擬聯合國」會議將於8月在高雄美國學校舉行，講者陣容橫跨科技與外交領域，包括輝達（NVIDIA）高階主管、美國在台協會（AIT）高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson）等人，運作形式宛如一場高科技公司的年度大會。

楊富程是這場會議的共同創辦人。他於矽谷家中接受中央社訪問表示，自己最大夢想之一，便是與眾人一起推動台灣在國際組織中的代表權，從那些「希望將未來掌握在自己手裡的孩子開始」，盼透過推動年輕世代參與公共討論，逐步將夢想化為行動。

楊富程的高中期間，正值台灣在AI領域崛起的關鍵時刻，使他內心對這片土地產生了深厚認同。尤其近幾年，輝達執行長黃仁勳頻頻造訪台灣，並宣布多項重要投資計畫，讓他留下深刻印象。他說：「世界的注意力轉向台灣，那裡有另一個矽谷的氛圍。」

基於這樣的體會，他著手籌辦高雄AI「模擬聯合國」會議（KAIMUN），以模擬聯合國的形式，讓學生扮演各國代表，針對政策制定進行辯論，並共同提出解決方案。

他說，初期最困難的，就是尋找志同道合的夥伴；但一旦找對人，事情便迎刃而解。

身處資源與人脈豐沛的矽谷，楊富程過程中獲得不少台灣社群的協助。他表示，台美人社群影響力深遠，他接觸到許多在科技或政治領域積極投入的傑出人士，加上自身在模擬聯合國活動中累積的AI研究經驗，使他具備籌辦此次大型活動的能力。

楊富程對AI發展也頗有看法。他認為，AI在全球經濟、安全與氣候變遷等議題中扮演關鍵角色，同時也面臨被武器化的風險，因此如何負責任使用AI是當今重要課題。

現年17歲的他也表示，AI發展迅速，將改變人類工作方式、生活方式，及思考方式 。

楊富程期盼，這場會議能培養年輕領袖探索AI與外交議題的能力。屆時，他將與來自矽谷的近20名師生前往台灣參加，希望能在家鄉播下國際對話與科技思辨的種子。

聯合國 美國在台協會 矽谷

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