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北市私校實驗室爆炸釀傷 環保局稽查59家學術研究機構

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局全面大體檢學術研究機構實驗室，查核運作紀錄及安全資料表。圖／台北市環保局提供
北市環保局全面大體檢學術研究機構實驗室，查核運作紀錄及安全資料表。圖／台北市環保局提供

北市一所私校日前發生實驗室酒精燈爆炸釀學生燙傷意外，北市作為全國研究機構最密集的城市，台北市環保局即日起大規模稽查全市59家學術研究暨醫療機構，實地檢查校方所運作的毒性或關注化學物質，強化實驗室化學品安全管理。

環保局表示，環境部為強化國內學術研究機構對化學物質管理的重視與實務落實，啟動全國性稽查計畫，檢視各研究機構對毒性及關注化學物質管理情形法規符合度。

環保局說，北市是全國研究機構最密集的城市，此次大規模稽查將59家學術研究暨醫療機構列入查核名單，包含大專院校26家、學術研究性質機構16家及醫療機構17家，占全國總數288家的近五分之一，查核範圍與密度居全國之冠。

環保局指出，此次稽查也透過加強輔導與督導，確保實驗室依規運作及落實化學物質安全管理，防範意外事件發生，提升整體學術研究環境安全。

北市環保局全面大體檢學術研究機構實驗室，查核毒性及關注化學物質標示。圖／台北市環保局提供
北市環保局全面大體檢學術研究機構實驗室，查核毒性及關注化學物質標示。圖／台北市環保局提供

環保局 爆炸 北市

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