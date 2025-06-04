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暑假到基隆30多種夏令營 英語、辦桌、海廢等營隊搶手

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆開辦理30多種涵蓋英語、體育、休閒、藝文、技能，親子等夏令營活動，已經開始受理報名。圖／教育處提供
基隆開辦理30多種涵蓋英語、體育、休閒、藝文、技能，親子等夏令營活動，已經開始受理報名。圖／教育處提供

暑假快要到了，基隆市府依各學校不同的特色發展，針對國中小、高中及學齡前學生，開辦理30多種涵蓋英語、體育、休閒、藝文、技能，親子等夏令營活動，已經開始受理報名。

基隆市府近年致力推動雙語課程，攜手多所學校及英語教育資源中心推出全英文化體驗營隊，專聘外師藉由音樂歌唱、藝術創作，流行文化等題材，讓學生在自然互動中提升聽說能力，在夏令營隊最受歡迎，報名都秒殺。

另外，為推廣海洋文化與環境意識，認識台灣「辦桌」文化，透過創意與實踐，讓學生從全新視角思考「海廢」的再利用與飲食文化的結合，也都受到歡迎。

為了提供身障學生課後照顧服務，開辦暑期身心障礙學生成長營，每日上午8時至下午6時，服務對象遍及幼兒園至國中的學子，認識並熟悉校園生活作息，藉由課堂學習活動及人際互動，提升適應學校團體生活能力與技巧。

另針對學齡前幼兒，規畫各項家長能夠共同參與的親子潔牙體驗營、親子籃球、親子音樂，生態美術創作等親子活動，大手牽小手共同在遊戲中學習與成長。

教育處表示，各營隊由各校自辦，原則上都是免費，但如果有其他材料費的部分就是看活動的不同另外由學校酌收。有的已受理報名，有的還未開始，要注意報名時間。詳細活動資訊請至基隆市寒暑假營隊網站查詢。

基隆開辦理30多種涵蓋英語、體育、休閒、藝文、技能，親子等夏令營活動，已經開始受理報名。圖／教育處提供
基隆開辦理30多種涵蓋英語、體育、休閒、藝文、技能，親子等夏令營活動，已經開始受理報名。圖／教育處提供
基隆開辦理30多種涵蓋英語、體育、休閒、藝文、技能，親子等夏令營活動，已經開始受理報名。圖／教育處提供
基隆開辦理30多種涵蓋英語、體育、休閒、藝文、技能，親子等夏令營活動，已經開始受理報名。圖／教育處提供

親子 英語 基隆

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