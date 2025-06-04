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【專家之眼】陽交刀下留人-學檔造假追究誰？使民也義

聯合報／ 劉明德／四川大學前副教授
學習歷程檔案淪為軍備競賽，對弱勢生尤其不公平，等於剝奪了他們申請入學的機會。示意圖。圖／聯合報系資料照片
學習歷程檔案淪為軍備競賽，對弱勢生尤其不公平，等於剝奪了他們申請入學的機會。示意圖。圖／聯合報系資料照片

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台中一名楊姓高中生，正取陽明交大醫學系等三所醫學系和1所醫學系備取。由於該生在Threads上分享備審資料與第二階段甄試放榜結果，而該生在他的學習歷程檔案（以下簡稱「學檔」）中提及曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，但被抓包，並無此事。對此，陽明交大醫學院公告，「為求慎重，本系將儘快召開會議處理，確認其錄取資格」。

學檔造假，當然不對。問題是，是誰逼學生造假？難道學檔造假只有這一位楊姓同學？不可能。學檔造假是一種普遍現象，只要不是自己做的，而由別人操刀，不管是由家長、老師、必須付高昂費用的補習班或其他有經驗的人，都可視為造假。

為什麼造假必然是一個普遍現象？因為一般學生，光是上課、複習、準備考試就已經沒有時間了，連睡眠時間都不夠了，哪裡還有時間做學檔？何況，做了學檔之後，就能認識自己了嗎？就知道自己的性向、未來了嗎？不要自欺欺人了，好嗎？學生必須做學檔，難道是自願的？不就是應付教育部的無理要求嗎？為了迫使學生做學檔，竟然無恥的威脅學生：「申請大學入學，除了學測成績占比最多50%，還有綜合學習表現占比最多50%」，逼得一些校方、老師、學生、家長一起作弊，是誰逼的呢？那還用講嗎？

學檔這一個作業，對弱勢生尤其殘酷、不公平，等於剝奪了他們申請入學的機會。原因是，他們中的大部分都無法提供。有一位家長說（原文）：「我們鄉下的孩子，有滿多人沒做這個學檔，直接去考那個最後大決戰。因為不會做、沒時間、沒錢參加活動，爸爸媽媽沒時間陪他們研究怎麼做，所以鄉下蠻多用考的。會用申請的，多半都是爸爸媽媽平常能陪伴、能討論的孩子」。

根據立委陳秀寳的資料，經濟弱勢生學習歷程檔案，無論是課程學習成果或多元表現，未提交比率都高於一般生，且逐年攀升，尤其近年弱勢生多元表現未提交率更達62%，而一般生也達到47.32％。顯然，學檔成了多數學生的噩夢。

孔子說：「使民也義」。這是什麼意思呢？錢穆說是「使喚民眾有法度」、傅佩榮說是「役使百姓合於分寸」、朱熹說是「使民義，如都鄙有章、上下有服、田有封洫、廬井有伍之類」，以上，非也。我對「使民也義」的理解是：「政府的法命要有正當性」，言下之意就是政府頒布的法令、政策不能不利於人民、不能引發衝突、不能引誘犯罪造假、不能加重人民負擔，而學檔剛好就是孔子說的使民也「不義」。

陽明交大 醫學院 爸爸

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