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生生別被書壓垮！蔣萬安推生生喝鮮奶 議員再促電子書包

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨議員陳宥丞也喊話蔣萬安，也應率先試辦電子教科書，別讓「生生被書壓垮」，造成更嚴重的發育問題。教育局回應，會來評估研議試辦的可能性。示意圖／本報資料照片。
民眾黨議員陳宥丞也喊話蔣萬安，也應率先試辦電子教科書，別讓「生生被書壓垮」，造成更嚴重的發育問題。教育局回應，會來評估研議試辦的可能性。示意圖／本報資料照片。

為了讓孩子長高長壯，台北市長蔣萬安推動「生生喝鮮奶」政策，民眾黨議員陳宥丞也喊話蔣萬安，也應率先試辦電子教科書，別讓「生生被書壓垮」，造成更嚴重的發育問題。教育局回應，會來評估研議試辦的可行性。

書包過重，誰來減壓？」北市議員陳宥丞說，台灣的學生書包到底要多重，才會引起大家注意？他日前帶著一位家長親手交給他的書包走進議會，打開來看，發現裡頭塞滿課本、講義、作業和評量，書包沉重得難以想像，而這正是孩子每天背在身上的重量。甚至這不是個案，而是許多學童正在面對的日常現實，也凸顯教學現場，在數位轉型上仍然停滯不前。

陳宥丞說，反觀大直高中的同學，今年提出電子教科書的題，更積極與公部門展開對話，表達對教育改變的期待，當學生都願意踏出這一步，市府還有理由原地不動嗎？陳說，台北市擁有全台最完整的教育資源，本就應該走在最前面，開心的推動「生生喝牛奶長高」，卻沒注意到「生生被書壓垮」，可能造成更嚴重的發育問題。

陳宥丞要求教育局，本會期內提出試辦評估，並從三個方向著手：第一，選擇有意願的學校率先試行；第二，協助處理設備取得問題，讓經費不再成為阻礙；第三，優先從體育、生命教育等紙本依賴度較低的科目開始導入，循序漸進。

教育局長湯志民說，教育部過去的確有研議過電子教科書，都有在討論；另外，目前教科書都需要中央核定，需先將教科書轉換成電子，還需要與教育部討論，法規部分也需要克服，議員問是否有試辦的可能性，湯志民說，可以來評估研議。

陳宥丞 書包 教科書

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