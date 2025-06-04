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國防教育射擊賽 藍委質疑圖利 協會稱為台灣安全準備

聯合報／ 記者胡蓬生范榮達林宛諭董俞佳／連線報導
中華民國全民國防教育協會理事長廖英熙昨說，協會是配合教育部推動國防基礎教育而辦射擊競賽。本報資料照片
中華民國全民國防教育協會理事長廖英熙昨說，協會是配合教育部推動國防基礎教育而辦射擊競賽。本報資料照片

中華民國全民國防教育協會日前透過教育部安排到苗栗舉辦「全民國防教育聯合射擊競賽」，挨批有如「黑熊學院」復刻版。縣政府昨表示不知情，縣長鍾東錦除批偷偷摸摸外，還說若真的國家有戰爭危險陰影，讓小孩子有意識就好，那裡需要小孩子參戰？這樣太殘忍。

國民黨立委邱鎮軍則質疑教育部跳過縣府，涉及行政資源圖利特定業者等。教育部回應，活動無涉盈利並深化國防教育；該協會理事長廖英熙也強調，一切都是為台灣安全做準備。

邱鎮軍接獲家長反映，指教育部苗栗聯絡處4月發函縣內各高中職校，5月27日到竹南高中參加全民國防教育聯合射擊競賽，參與者可以公差假參賽，進一步查證主辦活動的協會是玩具槍販售業者，有推廣業務之嫌。

邱鎮軍並指，該協會由玩具槍公司董事長廖英熙成立，廖還是總統府全社會防衛韌性委員會委員，教育部竟發函替他背書，有如「黑熊學院」復刻版。

鍾東錦昨說，讓小孩接觸任何與戰爭相關的訓練或心理暗示，過於殘忍，也可能影響正常成長。國家當然要有正當防衛力量，只是不用偷偷摸摸，且非用BB槍射擊比賽來訓練。

成立協會的廖英熙是彰化縣怪怪貿易公司董事長，從事玩具槍設計與製造近40年，有「台灣槍王」之稱。廖說，射擊不僅是國防基礎，也是運動賽事，協會是配合教育部辦國防基礎訓練活動，為台灣未來安全做準備。

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