教育部：總統盃AI素養爭霸賽補助合規 未給任何廠商
教育部政務次長葉丙成被爆出疑似未利益迴避，引發討論，不過教育部強調，總統盃AI素養爭霸賽的補助對象為愛自造者學習協會，經費用途為AI教學推廣與競賽平台使用，並未支付任何款項給廠商。有匿名學校教師則感嘆，葉丙成不懂教育行政，人緣不好，才落到這個地步。
實際上，從性平洩密到AI素養爭霸賽，葉丙成相關爭議連環爆，社群平台上同時引發熱烈討論，批評其教學不力、研究不力、沽名釣譽，還質疑他賣線上課程賺錢。但事實上，不僅他本人已不在協會及公司任職，教育部也幫忙澄清，有老師直言，葉會落到這個地步，實在是他「人緣不好」。
該老師指，葉丙成不懂教育行政，也沒擔任過大學三級以上主管，當上教育部政次後完全照自己的想法做事情。以他所推動的「AI大學聯盟」來說，開學前倉促上路，未遵守學校的學期制。一聲令下就可能牽涉到所有學校、幾十萬人，其翻轉教育的做法，恐讓所有人跟著「翻到山谷裡」。
教育部表示，總統盃AI素養爭霸賽皆依補助作業規定辦理，經外部委員審查確認計畫具教育推廣功能與競賽實用性，補助對象為愛自造者學習協會，經費用途為AI教學推廣與競賽平台使用，教育部並未補助或支付任何款項予帕亞科技公司或其他廠商。
教育部說，總統盃AI素養爭霸賽所使用的競賽平台，於二○二二年已辦理過示範賽，並於花蓮、南投、屏東、台東等縣市之偏鄉學校推廣使用，廣獲師生好評，現已可提供全國國中小學生以OpenID免費一年使用登入學習。
教育部也提到，台灣素養教育協會曾於去年與愛自造者學習協會合辦AI競賽，具相關辦理經驗，故列為協辦單位，提供建議與技術諮詢，教育部並未提供該協會任何補助。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 國高中都有教！大學才發現「這技能」超有價值 她因此被升官
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言