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基隆午餐小強等異物頻傳 加強異物通報多管齊下改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆午餐小強等異物頻傳，加強異物通報多管齊下改善。圖／教育處提供
基隆午餐小強等異物頻傳，加強異物通報多管齊下改善。圖／教育處提供

基隆市學校營養午餐近來遭民代指控，部分學校及廠商頻出現「小強」、小石頭、毛髮、玉米蟲等異物。教育處今晚說明，異物多為外縣市團膳供餐，除原本管理機制外，6日將再召開學校午餐輔導會，增加異物通報流程、加強稽查及精進策略，多管齊下確保師學生用餐安全。

教育處長徐嬿立表示，現行每日每間學校午餐的食材、菜色、食材標章、供應商等名稱，均為公開資訊，家長只要手機在手，一鍵查詢校園食材登錄平台，即可了解孩子每天在學校的午餐情形。

徐嬿立說，市府去年成立府級午餐輔導會，由家長代表、第三方食安專家、學校代表、學校營養師代表、衛生、產發、政風等相關局處代表組成，一年最少主動辦理2次以上的訪視輔導，以確保各供應廠房正常運作；同時，在學校層級，各校均有午餐供應會，家長代表高達1/3。

教育處說，目前供應契約違約記點金額為全台最高，記點達10點暫停供餐，20點終止契約，如遇重大異常事件亦可立即解約，涉違反法令部分更嚴加查辦。原稽查頻率為一學年2次，因應異物情形，特別增加跨縣市團膳廠商稽查頻率為每月不定期進行，稽查結果情形更提供各校評選廠商時參考。

市府去年起即開辦HACCP相關衛生講習，加強廚房衛生安全觀念、提升控管危害分析知能，寒暑假期間針對各校午餐廚工、營養師及午餐秘書等人員實施密集培訓。並與政風和廉政合作成立學校午餐食安廉政平台，加強法治宣導，防範不法行為。

基隆午餐小強等異物頻傳，加強異物通報多管齊下改善。圖／教育處提供
基隆午餐小強等異物頻傳，加強異物通報多管齊下改善。圖／教育處提供

食材 異物 學校午餐

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