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會考生快看！五科答對題數參照表出爐 國社自想拿A++「只能錯2題」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
114年國中教育會考結束，台北考生在最後一堂英聽應試後開心步出試場。圖／聯合報系資料照片
114年國中教育會考結束，台北考生在最後一堂英聽應試後開心步出試場。圖／聯合報系資料照片

會考主責單位、台師大心測中心今晚公布114年國中教育會考國文、社會與自然等級加標示與答對題數對照表。考生各科若想拿A++，國文科、社會科、自然科都只能錯兩題，英語科至少要98.14分，數學科需達93.20分。

國中會考等級分為精熟（A）、基礎（B）以及待加強（C），精熟和基礎等級另包含「++」 和「+」等第。根據心測中心資訊，114年會考國文科總題數42題，要達到A門檻最多只能錯6題，A++只能錯2題，B門檻需答對18題。社會科總題數54題，要達A門檻最多只能錯6題、A++只能錯2題，B門檻需答對21題。自然科總題數50題，達A門檻最多只能錯7題、A++只能錯2題，B門檻需答對18題。相較去年，國文、自然要達到精熟的A門檻都可多錯一題。

會考英語科分數閱讀占80%、聽力占20%，心測中心指出，閱讀要達精熟門檻需答對38題，基礎門檻為14題；聽力僅分基礎和待加強，達基礎等級門檻為13題。英文科成績若要達到A，加權需達90.70分，拿A++至少要98.14分，要拿到B需38.43分，標準均和去年相同。

數學科包含選擇題和非選擇題，心測中心指出，數學科整體成績若要達A門檻，加權後需達76.20分，A++需達93.20分，B門檻需達40.60分。

台師大心測中心今日僅公布答對題數參照表，114年國中教育會考成績通知單將於6月6日寄發，並於同日上午8時起於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）開放網路成績查詢，讓考生儘早得知考試結果。

點此看114年國中教育會考各科等級加標示與答對題數對照表

門檻 英語科 英文科 自然科 數學科 國文科 國中教育會考

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