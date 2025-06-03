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大玩「膽大黨」漫畫哏 賴總統祝福畢業生探索新的可能

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統錄製影片祝福畢業生。圖／總統府提供
賴清德總統錄製影片祝福畢業生。圖／總統府提供

賴清德總統近期透過錄製影片，替國中小、高中職、大學及研究所畢業生錄製祝福影片，引用日本漫畫膽大黨的經典台詞，「你要是在乎，就好好告訴我說你在乎」，叮嚀畢業生不只活用數位、也要活在現實；他也引用日本動漫葬送的芙莉蓮，來鼓勵畢業生「迷惘其實並不可怕，可怕的是就此停滯不前，不去探索新的可能。」

賴總統在給畢業生的致詞大玩漫畫哏，透過引用熱門漫畫和小說，來拉近與畢業生的距離。

對大學及研究所畢業生談話時，賴總統引用「葬送的芙莉蓮」台詞：「害怕並不是什麼壞事，是這份恐懼帶我走到今天」，他鼓勵畢業生「迷惘其實並不可怕，可怕的是就此停滯不前，不去探索新的可能」；為了鼓勵大家勇敢追夢，政府推出青年百億海外圓夢基金計畫，希望大家可以到海外拓展視野，或是透過創業完成夢想。

針對高中畢業生，賴清德說，高中畢業的各位，權利與義務同時而來，在法律上被視為成人，可以做更多事情，但也要開始承擔更多責任；希望大家能活用數位，但也活在現實，膽大黨的高倉健說，「你要是在乎，就好好告訴我說你在乎」，人與人在現實的連結在數位與社群當道的年代仍無比重要，鼓勵大家參加政府的青年百億海外圓夢基金計畫。

對於國小畢業生，賴總統祝福內容則暗藏彩蛋，以韓國網路小說「我獨自升級」作為呼應，肯定所有畢業生就學期間的個人成長與自我突破，鼓勵大家一起升級，進入人生下一個階段。

賴清德 葬送的芙莉蓮 漫畫 日本

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