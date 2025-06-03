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賴總統送畢業祝福 引用「膽大黨、芙莉蓮」獲讚懂動漫

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
適逢畢業季，賴清德總統特別引用日本超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》金句，鼓勵同學勇敢追夢。圖／總統府提供
適逢畢業季，賴清德總統特別引用日本超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》金句，鼓勵同學勇敢追夢。圖／總統府提供

適逢畢業季，總統賴清德為所有國中小、高中職、大學及研究所等畢業生錄製祝福影片，影片裡引用時下熱門漫畫《膽大黨》、日本熱門動漫《葬送的芙莉蓮》經典台詞，鼓勵所有畢業生勇敢追夢、自在翱翔。有應屆畢業生於社群上發文，表示在畢業典禮上意外看到賴總統引用漫畫的祝福影片，直呼驚喜，「我選的賴總統，到底有什麼不知道的」。

賴總統日前為應屆畢業生錄製祝福影片，國中小、高中職、大學、研究所等不同階段畢業生，量身打造畢業祝福。

賴總統以日本熱門漫畫《膽大黨》台詞：「你要是在乎，就好好告訴我說你在乎」，叮嚀畢業生不只活用數位、也要活在現實，認為在數位與社群當道的年代，人與人在現實的連結仍無比重要。

面向大學及研究所畢業生，賴總統則引用日本超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》台詞：「害怕並不是什麼壞事，是這份恐懼帶我走到今天」，鼓勵畢業生「迷惘其實並不可怕，可怕的是就此停滯不前，不去探索新的可能」，祝福大家自由翱翔。

面向國小畢業生，賴總統祝福暗藏彩蛋，以韓國熱門網路小說《我獨自升級》作為呼應，肯定所有畢業生就學期間的個人成長與自我突破，鼓勵大家「一起升級，進入人生下一個階段」。

值得注意的是，賴總統「引經據典」並非第一次。去年賴總統為應屆畢業生錄製祝福影片時，即引用日本漫畫經典台詞，或是加入時下熱門話題如MBTI十六型人格等，拉近和畢業生的距離，讓祝福更加生動真切。

尤其，去年賴總統引用日本動漫《排球少年》中烏野高校教練名言：「不准低頭！排球是永遠向上看的運動！」勉勵畢業生展翅翱翔也造成熱烈迴響。此次畢業季，賴總統漫畫魂再發威，許多網友大讚「這跟結婚時有總統賀電一樣驚喜」、「這是我們選出的總統，希望未來你們也可以選出一個同樣優秀的總統」。

賴清德 葬送的芙莉蓮 漫畫

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