北市雙語音樂夏令營 帶國中小學生探索北流
暑假即將到來，台北市教育局和北流合作「Bilingual Beats 夏日雙語音浪」雙語夏令營，透過探索流行音樂的過去與現在，更能在營隊中提升語言能力，報名至即日起開放登記，國小共有80個名額、國中40個名額，可透過酷課雲APP報名。
教育局表示，活動規畫三大亮點，包含首次結合北流推出雙語夏令營，讓學員有機會踏上北流中心的專業表演廳，參觀舞台、後台與演員休息室，體驗演出燈光、音響設備，透過導覽與實地探索了解從靈感到演出的完整籌備過程。
教育局說，此次營隊不僅是音樂創作與表演藝術體驗課程，更是一次提升雙語力大好機會，從生活英語到音樂專業詞彙，學員將在雙語導覽與創作課程中掌握音樂創作與表演藝術所需的詞彙與表達方式，展現雙語學習新可能，邀請南港高中學生擔任導覽員，帶學員探索創造「大手攜小手」互助學習氛圍，讓高中生在導覽過程強化雙語能力，國中小學生也在互動中獲得啟發。
教育局說，營隊從今天起開放報名，活動時間從7月8日到10日，共分成國小與國中兩個組別各有兩梯次，國小組每梯40人、國中組每梯20人，共120個名額，開放4到8年級台北市學生可以透過單一身分到酷課APP報名，報名截至6月10日，若額滿將透過抽籤方式決定錄取及備取名單。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 國高中都有教！大學才發現「這技能」超有價值 她因此被升官
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言