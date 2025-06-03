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北市雙語音樂夏令營 帶國中小學生探索北流

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市教育局和北流合作「Bilingual Beats 夏日雙語音浪」雙語夏令營，透過探索流行音樂的過去與現在，更能在營隊中提升語言能力，報名至即日起開放登記，國小共有80個名額、國中40個名額，可透過酷課雲APP報名。本報資料照。圖／教育局提供
台北市教育局和北流合作「Bilingual Beats 夏日雙語音浪」雙語夏令營，透過探索流行音樂的過去與現在，更能在營隊中提升語言能力，報名至即日起開放登記，國小共有80個名額、國中40個名額，可透過酷課雲APP報名。本報資料照。圖／教育局提供

暑假即將到來，台北市教育局和北流合作「Bilingual Beats 夏日雙語音浪」雙語夏令營，透過探索流行音樂的過去與現在，更能在營隊中提升語言能力，報名至即日起開放登記，國小共有80個名額、國中40個名額，可透過酷課雲APP報名。

教育局表示，活動規畫三大亮點，包含首次結合北流推出雙語夏令營，讓學員有機會踏上北流中心的專業表演廳，參觀舞台、後台與演員休息室，體驗演出燈光、音響設備，透過導覽與實地探索了解從靈感到演出的完整籌備過程。

教育局說，此次營隊不僅是音樂創作與表演藝術體驗課程，更是一次提升雙語力大好機會，從生活英語到音樂專業詞彙，學員將在雙語導覽與創作課程中掌握音樂創作與表演藝術所需的詞彙與表達方式，展現雙語學習新可能，邀請南港高中學生擔任導覽員，帶學員探索創造「大手攜小手」互助學習氛圍，讓高中生在導覽過程強化雙語能力，國中小學生也在互動中獲得啟發。

教育局說，營隊從今天起開放報名，活動時間從7月8日到10日，共分成國小與國中兩個組別各有兩梯次，國小組每梯40人、國中組每梯20人，共120個名額，開放4到8年級台北市學生可以透過單一身分到酷課APP報名，報名截至6月10日，若額滿將透過抽籤方式決定錄取及備取名單。

台北市教育局和北流合作「Bilingual Beats 夏日雙語音浪」雙語夏令營，透過探索流行音樂的過去與現在，更能在營隊中提升語言能力，報名至即日起開放登記，國小共有80個名額、國中40個名額，可透過酷課雲APP報名。本報資料照。
台北市教育局和北流合作「Bilingual Beats 夏日雙語音浪」雙語夏令營，透過探索流行音樂的過去與現在，更能在營隊中提升語言能力，報名至即日起開放登記，國小共有80個名額、國中40個名額，可透過酷課雲APP報名。本報資料照。

音樂 教育局

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