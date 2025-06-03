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畢典陸續登場 雲林西螺福興宮今年送畢業學子「眾神護佑」
雲林縣西螺福興宮19年前開辦「太平媽祖獎」，每年畢業季表揚彰化、雲林表現優異的學子，今年廟方除準備祖悠遊卡、文昌筆和鵬程萬里金牌一面，並加碼贈送「太平戰隊公仔組」，寓意眾神護佑，祝福畢業生前程似錦。
福興宮董事長楊文鐘表示，太平媽祖獎提供給「螺陽迎太平」遶境活動所經過的鄉鎮學校申請，獎勵就學期間表現優異或熱心公益之學子，發送範圍為雲林崙背、二崙、莿桐、林內、西螺，以及彰化溪州、埤頭、大城、二水、北斗等鄉鎮，每年發出300份，累計近6千名學子領過太平媽祖獎。
楊文鐘表示，今年的太平媽祖獎除了媽祖悠遊卡、太平媽及文昌帝君加持過的文昌筆和鵬程萬里金牌一面，特別加碼「太平戰隊公仔組」，意眾神護佑，祝福畢業生前程似錦。
他期許透過太平媽祖獎的頒發，祝福學子畢業快樂，激勵更多年輕學子參與地方公共事務，為社會公益同盡一份心力，並鼓勵學子們發揮所長，服務社會。
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