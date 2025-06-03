新北市長獎、模範生今頒獎 侯友宜：你是最耀眼的那道光

新北市113學年度「市長獎、技藝頂尖人才暨學校模範生代表頒獎典禮」今展開首場表揚，典禮下午於新北市政府3樓多功能集會堂舉行，會場內座無虛席，卻異常安靜。今天現場一千多名獲獎學生與家長提早就定位，等候市長侯友宜進場，現場幾乎聽不見交談聲音，僅有獎狀摩擦與翻頁的細微聲響，展現出這群孩子背後的專注與自律。

本屆共有5157名學生獲獎，涵蓋「學習卓越市長獎」、「特殊展能市長獎」、「技藝頂尖人才」與「學校模範生代表」，新北市長侯友宜頒獎勉勵，稱讚孩子們「心懷良善、努力向前，你會是最耀眼的那道光！」他也向在場師長與家長致謝，強調這份榮耀屬於整個家庭與學校的共同努力，「市長獎是一個階段，未來你們會是國家重要的人才。」

三峽國中侯羿丞今年囊括「特殊展能市長獎」與新北市技藝競賽陶藝科第一名，自七年級起便沉浸於陶藝世界，從拉胚、釉彩到燒窯樣樣親為，在創作中展現堅毅與靜定的特質。他說，希望未來能朝視覺藝術發展，「用作品說出心裡想說的話。」

錦和高中簡立錡以阿美族語朗讀與長跑障礙賽的雙棲表現脫穎而出，榮獲特殊展能獎項。她坦言，一開始對族語並不熟悉，「多虧老師的鼓勵，我才一步步學會、喜歡上它，也提醒自己不能忘記原住民的身分。」簡立錡目前就讀臺灣體育大學運動媒體傳播學系，仍持續在田徑場上突破極限，今年更拿下全國女子3000公尺障礙賽第三名。

北新國小六年級田常奉則以全國學生美術畫展國小組特優、七連霸中正盃空手道冠軍的雙料身分，展現文武雙全的實力。他說自己很喜歡畫畫，也熱愛體育課，是學校體育班的一員，「以後想看看能不能把兩個興趣都走下去。」

另一位明志國中三年級的李宥琳，則是在11歲才接觸壁球，三年內勇奪全國青少年壁球錦標賽國女組冠軍，並三度入選亞洲青少年代表隊，成為新星國手。她的父親是學校體育老師、也是今年世壯運的壁球銅牌得主，「爸爸是我最大的榜樣。」李宥琳不僅體育成績亮眼，課業也穩定保持班排前三，目標直指板橋高中。

教育局表示，今年的頒獎典禮分四天舉行，除表揚市長獎，也同步肯定國中技藝競賽前六名與模範生代表，體現新北市對適性發展的重視。局方強調，全人教育不僅是成績，而是每一位孩子找到熱情與價值的過程。

頒獎過程中，台上的氣氛也隨著孩子們的創意手勢變得熱絡起來。有的學生比出大大的愛心、有的比讚、還有人擺出自信十足的POSE，侯友宜全程笑容滿面，逐一配合學生的比手勢拍照，毫不設限。不論是雙手愛心、單手比讚還是「YA」手勢，侯友宜都一一照做，現場時不時傳來輕聲笑語，留下一張張活力十足的合影。 北新國小六年級田常奉則以全國學生美術畫展國小組特優、七連霸中正盃空手道冠軍的雙料身分，展現文武雙全的實力。記者張策／攝影 頒獎過程中，新北市長侯友宜（左）全程笑容滿面，逐一配合學生的比手勢拍照，毫不設限。記者張策／攝影 錦和高中簡立錡以阿美族語朗讀與長跑障礙賽的雙棲表現脫穎而出，榮獲特殊展能獎項。今年更拿下全國女子3000公尺障礙賽第三名。記者張策／攝影 頒獎過程中，新北市長侯友宜（左）全程笑容滿面，逐一配合學生的比手勢拍照，毫不設限。記者張策／攝影 明志國中三年級的李宥琳，則是在11歲才接觸壁球，三年內勇奪全國青少年壁球錦標賽國女組冠軍，並三度入選亞洲青少年代表隊，成為新星國手。記者張策／攝影

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