校園辦BB槍射擊遭質疑安全性 教育部：深化國防教育
中華民國全民國防教育協會日前透過教育部安排，在苗栗縣國立竹南高中舉辦BB槍射擊比賽，被民代質疑活動是否涉及圖利特定廠商，並質疑活動的教育價值與安全性，要求教育部對外說明。教育部表示，活動以多元動態方式深化學生對國防教育的理解與認同，符合當前政策方向。
立委邱鎮軍今天指出，該活動在上課時間舉辦軍訓課程，引進具爭議性的射擊活動進入校園，苗栗縣政府與家長卻全然不知情，要求教育部說明清楚此活動的內容與程序。他更指出，活動背後涉及的廠商「怪怪貿易」是否將玩具槍活動包裝成國防教育，形同是「黑熊學院」的復刻版，令人憂心。
對此，教育部發出四點回應。教育部表示，教育部訂有補助要點，鼓勵地方政府、聯絡處及學校辦理與全民國防精神教育相關之教學或多元活動，以提高學生參與意願。本活動旨在透過多元動態方式，深化學生對全民國防教育之理解與認同，符合政策方向。
教育部指出，教育部聯絡處委託具有射擊競賽豐富經驗之中華民國全民國防教育協會承辦，係基於專業分工原則，無涉營利行為。活動重視教育內涵與安全規範，並配合課程綱要所強調之核心素養推動，期使學生在寓教於樂中建立正確之國防觀念。
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