嘉市私校與日校合作日本高中保證班 建立多元國際學習管道
日本九州與沖繩地區教育、產業界人士訪問嘉義大學、興華中學及錦田雲端科技，為推動台日教育與產業界實質交流；興華中學並與日本九州博多學園旭文塾推動「日本高中升學保證班」計畫，開創多元升學管道，為學生打開國際升學之門，象徵台日教育合作再進階。
沖繩縣立興南中學校長諸見里明、Groovenauts, Inc.代表取締役社長最首英裕以及台灣日本研究院九州支部理事長隈本直樹等教育與產業界人士於6月2日、3日來訪，為台灣嘉義與日本沖繩、九州三地的教育、文化與資訊科技交流並尋求合作。
興華與興南兩校早在2022年即展開交流，去年12月，興華師生40人前往沖繩興南學園，雙方學生進行課堂體驗、文化交流，至今持續線上交流具有深厚友誼，兩校也將建立長期教育夥伴關係。
興華更與日本九州博多學園及旭文塾展開全新合作，共同推動「日本高中升學保證班」計畫，歡迎小六升國中有志赴日就讀高中的學生報名就讀，提供完善的升學支持與學習指導，結合日本在地教育資源與國際交流平台，開創學生多元升學與發展新管道，不僅為學生打開國際升學之門，也象徵台日教育合作再進一階。
興華中學董事長王崇旭表示，接待來自九州與沖繩的三名重量級訪客，對嘉義而言是極具意義的一步。不只是單一校際合作的深化，更是台灣嘉義與日本九州、沖繩三地共同探索教育、文化、AI與產業未來發展的開端。透過實質交流與合作，未來可望串連成為亞太區域中地方城市合作與人才培育的典範。
代表取締役社長最首 英裕、台灣日本研究院九州支部理事長隈本直樹。圖／興華中學提供
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