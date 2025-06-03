【重磅快評】李俊俋自宮請辭 葉丙成還能越級打怪？

監察院和教育部最近彷彿「刺蝟」，身上插滿倒刺。監院前秘書長李俊俋濫用公務車、教育部政次葉丙成被爆圖利爭議，監察院和教育部的形象破滅，自宮請辭的李俊俋勉強維持政務官最後一點尊嚴，創辦PaGamO的葉丙成還肖想越級打怪嗎？

葉丙成日前貼文涉及性平洩漏個資風暴，民進黨7位女立委罕見聯名譴責、教育部也火速移送性平調查後，葉丙成才道歉刪文並請假接受調查。週刊今天報導，葉丙成被指控擔任公職前曾創立「台灣素養教育協會」推廣數位AI教育，他擔任教育部次長期間，涉嫌圖利自己創辦的協會來舉辦教育部主辦、強制各縣市都要參加的「總統盃AI素養爭霸賽」，連提供比賽工具的公司都跟葉丙成有關。

此外，全台各中小學推廣葉丙成創辦的PaGamO，許多小學生使用學校「教育雲帳號」登入，所有基本學習資源和遊戲固然免費，但PaGamO網頁也推銷進階功能和增值服務等商業方案，包括月收費250元、年收費8000元不等；家長信任葉丙成，學校變相協助PaGamO推動校園業務，學生「越級打怪」將付出額外代價。

葉丙成今天透過教育部回應，他於4年前所創辦台灣素養教育協會創立至今，從未接過各級政府案子，完全是結合民間企業資源去偏鄉做公益；去年加入教育部之前，他與配偶已辭去協會理事，完全退出協會運作，未曾圖利台灣素養教育協會，在他上任教育部次長前，已將所持股份交由律師事務所信託處理，媒體報導並非事實。

藍綠黨性大不同，國民黨犯錯往往先打自家小孩給外人看，行政院前秘書長薛香川一句，「父親節耶，吃個飯很過分嗎？」藍營寬以待人、嚴以律己，薛香川最後道歉黯然下台。民進黨則完全相反，看到自家人先護短再說，萬方有罪、罪在藍白，以前的口頭禪是「都是阿共仔的陰謀」，現在則多了一個藉口，「都是藍白砍預算」。

不過，葉丙成意外促成藍綠共識。國民黨立委許宇甄直言，依照民進黨批判別人的標準，葉丙成下台100次都不夠，他應立即辭職下台，並由監察院、政風處與司法機關介入調查。媒體人周玉蔻重批，葉丙成已經不是涉洩學生個資遭調查的問題了，教育部政風單位與廉政署今天就應該展開搜索偵查。

葉丙成可能做對了某些事，他才能迅速成為「教育網紅」；但他一定得罪了更多的人，才會連綠營都把他視為「過街老鼠」，性平、圖利都是賴清德總統最介意的政治紅線。「三娘教子」已經很嚴重，如今竟是「七娘打丙」，7位民進黨女立委發表聯合聲明，嚴厲要求將台大個案爭議及葉丙成一併移交性平委員會立案調查，懲處失職人員；還有人要求比照民眾黨前立委吳春城「壯世代」請辭模式，葉必須知所進退。民進黨前立委謝欣霓也直接點名，葉丙成怎麼好意思不走？

葉丙成如今四面楚歌，雖然爭議不像吳春城那麼大，卻可能比李俊俋嚴重。面對明槍暗箭，葉丙成仍負隅頑抗，如果還不知所進退，只是自證「數學100分、政治0分」，就算IQ 157也難救。

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