教育部發函高中職學生參賽 邱鎮軍：為何替私人活動宣傳

苗栗縣國民黨籍立委邱鎮軍接獲家長反映，「全民國防教育協會」最近透過教育部苗栗聯絡處發函給苗栗縣國立、縣立及私立高中職校，邀請參與協會辦的「全民國防教育聯合射擊競賽」，有如「黑熊學院」復刻版，要求教育部「講清楚、說明白」，為何民間機構可用教育部名義，跳過縣府教育處發函各校；邱鎮軍質疑，全防會是仗著誰的勢，可讓教育部配合？

苗栗縣社會處表示，在苗栗辦理的「全民國防教育聯合射擊競賽」社會處有聽聞，但對方可能不是正式申請的團體，即使申請也會向中央申請，縣府目前在了解中；縣府教育處則表示並不清楚這件事。

邱鎮軍表示，教育部苗栗聯絡處今年4月發函給縣內各國立、縣立及私立高中職校，5月27日上午9時至下午4時在竹南高中辦「114年校園安全暨全民國防教育聯合射擊競賽」，邀各校組成1至2隊，每隊4名學生參賽，由於比賽時間是周二，函中還要各校核准領隊及參加學生可以公差假方式參賽。

他表示，苗栗有多所學校參加，結果由大同高中奪得冠軍，被貼在臉書上宣傳。但有學生家長發現這項比賽，根本不是教育部辦的正式活動，因為連縣府教育處都不知道，全民國防教育協會是如何透過教育部苗栗聯絡處直接發函至各校，關心此事的家長並查證，發現主辦活動的協會只是一個玩具槍販售業者成立，有推廣業務之嫌，因此向他舉報。據他了解，其他縣市也有此情況。

邱鎮軍認為教育部到底是什麼立場和動機，要替此協會發函要求各校選派學生放下課業前來參加。 邱鎮軍表示，教育部苗栗聯絡處今年4月發函給縣內各國立、縣立及私立高中職校，5月27日上午9時至下午4時在竹南高中辦「114年校園安全暨全民國防教育聯合射擊競賽」，但活動卻跳過縣府，要求教育部說明。圖／取自邱鎮軍臉書

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