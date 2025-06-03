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校園辦BB槍射擊 立委邱鎮軍批離譜有如 「黑熊學院」復刻版

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗立委邱鎮軍質疑根本就是「黑熊學院」復刻版，總統府委員辦比賽，教育部幫他叫學生？翻攝邱鎮軍臉書。
苗栗立委邱鎮軍質疑根本就是「黑熊學院」復刻版，總統府委員辦比賽，教育部幫他叫學生？翻攝邱鎮軍臉書。

中華民國全民國防教育協會透過教育部到苗栗縣國立竹南高中辦BB槍射擊比賽，立委邱鎮軍接到爆料，他大批離譜，怎麼讓小孩上課時間上軍訓課，苗栗縣政府、家長都不知情，要請教育部說清楚，質疑玩具槍公司包裝成國防教育，怪怪貿易是怎麼做到的，根本就是「黑熊學院」復刻版！

邱鎮軍接到爆料，他表示至今都覺得離譜、難以思議，邱說，這是教育部委託案嗎？依據及政策為何？為什麼他看不到預算，預算書從何而來？此外，委託的公開資訊呢？如果鵲請出示？

他指出，教育部憑什麼幫一個私人單位，跳過縣府發公文給學校？何況一個與賴清德總統關係密切的單位，讓高中生上課的時間上軍訓課，他難以理解，將請教育部說清楚講明白。

邱鎮軍在臉書貼文質疑玩具槍公司包裝成國防教育，怪怪貿易是怎麼做到的？他指出，前幾天接到家長陳情，民間機構用教育部名義發函，根本就是「黑熊學院」復刻版！

今年4月教育部苗栗聯絡處發函給苗栗縣各國立、縣立及私立高中職校，5月27日上午9點至下午4點，在國立竹南高中舉辦「114年校園安全暨全民國防教育聯合射擊競賽」，邀請各校組成1至2隊，每隊4名學生參賽。

由於比賽時間是周二，函中還要各校核准領隊及參加學生可以公差假方式參賽！

為什麼一場以「全民國防教育聯合射擊競賽」為名的活動，由玩具槍公司董事長廖英熙成立的協會主辦，然後教育部苗栗聯絡處直接發函給學校、要求學生用公差假停課參加，甚至跳過地方教育處，未經審核、未告知家長。

而這位廖英熙董事長，同時還是總統府「全社會防衛韌性委員會」委員，具備政治接觸與政策影響力

中華民國全民國防教育協會理事長、怪怪貿易股份有限公司董事長、全社會防衛任性委員會委員三種身分切換自如，最後得到的是什麼？教育部發函替他背書，為他進入校園開路！

民間身分、企業老闆，卻能動用政府單位幫他開門進學校，學生當他活動的道具、老師當他宣傳的助理，這不是圖利，什麼才是？我必須提出嚴肅質疑：

•教育部是否涉及行政資源圖利特定業者？

• 民間協會與公部門的界線是否早已模糊？

• 所謂的「全民國防教育」，是否成為少數人操弄資源、建立利益網絡的工具？

現在全民國防儼然成為權力結盟的敲門磚，

而教育行政不避諱的在為特定商業利益鋪紅地毯！

要求教育部：公開本案行政程序與審核機制，查明聯絡處是否越權或接受政治壓力，檢討未來民間團體進入校園的審核標準與角色迴避機制，教育部不好好辦教育，反而成為某些人進入校園的「政治推手」。

校園安全 教育部 國防

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