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葉丙成主導AI素養爭霸賽遭疑圖利 教育部：未補助廠商

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部說，總統盃AI素養爭霸賽所使用的競賽平台，於民國111年已辦理過示範賽，並於花蓮、南投、屏東、台東等縣市之偏鄉學校推廣使用，廣獲師生好評。本報資料照片
教育部說，總統盃AI素養爭霸賽所使用的競賽平台，於民國111年已辦理過示範賽，並於花蓮、南投、屏東、台東等縣市之偏鄉學校推廣使用，廣獲師生好評。本報資料照片

鏡週刊今報導，教育部政務次長葉丙成上任後辦理「總統盃AI素養爭霸賽」未盡利益迴避之責，不僅由他過去參與的協會協辦，指定使用的系統亦屬於協會理事負責的公司。對此，教育部表示，總統盃AI素養爭霸賽的補助對象為愛自造者學習協會，經費用途為AI教學推廣與競賽平台使用，並未支付任何款項給廠商。

根據鏡週刊報導，葉丙成在擔任次長之前，曾任愛自造者學習協會理事、素養教育協會共同發起人。雖然葉丙成上任後依法辭去相關職務，但其任內主導舉辦的「總統盃AI素養爭霸賽」就由兩協會共同協辦，且指定使用國內帕亞科技公司研發的系統。鏡週刊報導，帕亞科技的蘇姓負責人及卜姓監察人，至今仍擔任愛自造者學習協會理事。

對此，教育部發布新聞稿表示，總統盃AI素養爭霸賽係依補助作業規定辦理，經外部委員審查確認計畫，包含師資培訓、教材及使用平台，具教育推廣功能與競賽實用性，教育部補助對象為愛自造者學習協會，經費用途為AI教學推廣與競賽平台使用，教育部並未補助或支付任何款項予帕亞科技公司或其他廠商。

教育部說，總統盃AI素養爭霸賽所使用的競賽平台，於民國111年已辦理過示範賽，並於花蓮、南投、屏東、台東等縣市之偏鄉學校推廣使用，廣獲師生好評，現已可提供全國國中小學生以OpenID免費一年使用登入學習。平台係參考美國MIT、Stanford等名校電腦教學方式所開發，結合OpenAI Gym與積木程式應用，支援Python、C/C++，並擴展Blockly程式積木，建立機器學習訓練及執行環境，亦提供離線版資源，協助教師進行教學。

教育部說，台灣素養教育協會曾於民國113年與愛自造者學習協會合辦AI競賽，具相關活動辦理經驗，故列為本次協辦單位，提供活動建議與技術諮詢，教育部並未提供該協會任何經費補助。

葉丙成 素養 教育部

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