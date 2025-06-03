建中蔣公銅像變身「Ruby蔣」 學生動機曝光引反思

建中今天將舉辦畢業典禮，學生們也像以往為校門口的蔣公銅像盛裝打扮，扮演成爆紅網路迷因的「Ruby蔣」。創作者也分享，希望透過該裝扮宣傳「轉型正義」和「性別平權」理念，拆除銅像恐讓世人遺忘歷史，透過幽默詼諧方式將其保留，除了將歷史記憶留下，也可以淡化戒嚴時期留下威權陰影。

北市建中今天將舉辦畢業典禮，校方表示，此次建中以「Audacious」作為主題，象徵著大膽、創新，期許77屆畢業的建中生皆能無懼挑戰、突破極限，校方今年更邀請校友歌手熊仔回校致詞，活動預計從下午4時一路到晚上8時結束，還會有煙火表演。

而建中校門口的蔣公銅像，每年到這個時節也都會被學生「精心裝扮」，經過票選，被打扮成網路迷因「Ruby醬」，提案人黎晉誠分享，這次發想其實也是自己長期關注轉型正義，也沒想到剛也與近期「中正路」改名議題意外搭上，而「Ruby蔣」也是取其諧音，將舊時代的人物與新時代的文化結合，符合此次畢業主題。

黎晉誠說，過去轉型正義往往討論蔣公銅像存廢，但拆除其實並不能保證大家會記住這段歷史，應透過淡化的方式保留這段歷史記憶，並去淡化戒嚴時期留下的陰影，因此讓蔣公穿上女裝輕鬆幽默，認為蔣公好像也不一定是什麼像神不可侵犯的存在。

此外，將蔣公打扮成女裝，也是希望落實性別平權，設計時也讓他想到板中男裙活動，打破過去大家對於男性「不夠帥氣、不夠 Man」的刻板映象，讓大家意識到男生其實可以有很多種樣貌，不一定要遵循某種劇本，可以是任何一種形象。

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