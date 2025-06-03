快訊

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

聽新聞
0:00 / 0:00

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成本人回應了

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部次長葉丙成涉校園性平案洩密爭議，今天又被爆涉嫌圖利、自肥。圖／聯合報系資料照片
教育部次長葉丙成涉校園性平案洩密爭議，今天又被爆涉嫌圖利、自肥。圖／聯合報系資料照片

鏡週刊今天報導，教育部政務次長葉丙成上任後辦理「總統盃AI素養爭霸賽」未盡利益迴避之責，恐涉及圖利。對此，他今透過教育部回應，強調媒體報導皆不屬實，他在上任教育部次長職務前，已退出過往參與的協會職務。

葉丙成今天透過教育部回應，他表示，首先，他於4年前所創辦台灣素養教育協會創立至今，從未接過各級政府案子，未曾有任何一筆政府經費，完全是結合民間企業資源一起去偏鄉做公益。而在去年加入教育部之前，他與配偶已辭去台灣素養教育協會理事之職，完全退出協會運作。

針對鏡週刊報導內容，葉丙成在擔任次長之前，曾任愛自造者學習協會理事、素養教育協會共同發起人，他上任後主導舉辦的「總統盃AI素養爭霸賽」就由兩協會共同協辦，且指定使用國內帕亞科技公司研發的系統，這間的蘇姓負責人及卜姓監察人，至今仍擔任愛自造者學習協會理事。

葉丙成說，成功大學教授蘇文鈺長年耕耘偏鄉，為了讓偏鄉孩子也能學習AI素養，所以舉辦讓偏鄉孩子學習並應用AI素養的比賽。因認同蘇文鈺耕耘偏鄉教育的理念，在他創辦愛自造者學習協會初期，葉丙成曾協助並擔任理事，但2022年便已卸任未再擔任理事一職，也未曾再參與該協會之運作。

葉丙成說明在本次總統盃AI素養爭霸賽案中，教育部並未提供台灣素養教育協會任何經費補助。該協會去年曾協助愛自造者學習協會舉辦AI競賽，具相關辦理經驗，故本次列為協辦單位，提供建議與諮詢，協助活動順利推動。他說，未曾圖利台灣素養教育協會，媒體報導並非事實。

鏡週刊報導，葉丙成過去開發的數位學習程式PaGamO，在2016到2020年間登記成為「幫你優」、「泛學優」、「閱讀優」等3家公司，而這3家公司的成員又與素養教育協會高度重疊。葉說明，自3年前卸下幫你優公司CEO職務，歸建台大後，便不再參與公司與子公司的經營、管理。該公司成立於11年前，當時的CEO經會計師建議以境外公司設立，惟在台公司經營，均符合政府規定。

葉丙成表示，在他上任教育部次長職務前，已將所持股份交由蕭奕弘律師事務所處理信託事宜。

葉丙成 教育部 律師 台大

延伸閱讀

葉丙成遭控涉圖利 學者：若他沒做這2件事就不違法、政治上也站得住腳

葉丙成爭議再1樁 她轟該被司法調查：更怪異的是鄭英耀

葉丙成遭爆涉圖利 教團：教師需利益迴避 高官未以身作則

葉丙成爆涉圖利 李彥秀：知所進退是唯一選項

相關新聞

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成本人回應了

鏡週刊今天報導，教育部政務次長葉丙成上任後辦理「總統盃AI素養爭霸賽」未盡利益迴避之責，恐涉及圖利。對此，他今透過教育部...

葉丙成遭控涉圖利 學者：若他沒做這2件事就不違法、政治上也站得住腳

教育部政務次長葉丙成涉校園性平案洩密爭議，向教育部請假一個月。根據「鏡週刊」報導，有教授爆料，與葉丙成有關的公司和協會，...

行政院文化獎揭曉 歌仔戲巨星楊麗花、詩人吳晟等獲獎

文化部今天公布第44屆行政院文化獎得主名單，由楊麗花（林麗花）、傅明光、吳晟（吳勝雄）獲此殊榮。文化部長李遠親自致電向得...

葉丙成主導AI素養爭霸賽遭疑圖利 教育部：未補助廠商

鏡週刊今報導，教育部政務次長葉丙成上任後辦理「總統盃AI素養爭霸賽」未盡利益迴避之責，不僅由他過去參與的協會協辦，指定使...

建中蔣公銅像變身「Ruby蔣」 學生動機曝光引反思

建中今天將舉辦畢業典禮，學生們也像以往為校門口的蔣公銅像盛裝打扮，扮演成爆紅網路迷因的「Ruby蔣」。創作者也分享，希望...

葉丙成爭議再1樁 她轟該被司法調查：更怪異的是鄭英耀

教育部政務次長葉丙成日前因涉校園性平案洩密爭議，向教育部請假一個月。今天「鏡週刊」報導，與葉丙成有關的公司和協會，參與多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。