遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成本人回應了

鏡週刊今天報導，教育部政務次長葉丙成上任後辦理「總統盃AI素養爭霸賽」未盡利益迴避之責，恐涉及圖利。對此，他今透過教育部回應，強調媒體報導皆不屬實，他在上任教育部次長職務前，已退出過往參與的協會職務。

葉丙成今天透過教育部回應，他表示，首先，他於4年前所創辦台灣素養教育協會創立至今，從未接過各級政府案子，未曾有任何一筆政府經費，完全是結合民間企業資源一起去偏鄉做公益。而在去年加入教育部之前，他與配偶已辭去台灣素養教育協會理事之職，完全退出協會運作。

針對鏡週刊報導內容，葉丙成在擔任次長之前，曾任愛自造者學習協會理事、素養教育協會共同發起人，他上任後主導舉辦的「總統盃AI素養爭霸賽」就由兩協會共同協辦，且指定使用國內帕亞科技公司研發的系統，這間的蘇姓負責人及卜姓監察人，至今仍擔任愛自造者學習協會理事。

葉丙成說，成功大學教授蘇文鈺長年耕耘偏鄉，為了讓偏鄉孩子也能學習AI素養，所以舉辦讓偏鄉孩子學習並應用AI素養的比賽。因認同蘇文鈺耕耘偏鄉教育的理念，在他創辦愛自造者學習協會初期，葉丙成曾協助並擔任理事，但2022年便已卸任未再擔任理事一職，也未曾再參與該協會之運作。

葉丙成說明在本次總統盃AI素養爭霸賽案中，教育部並未提供台灣素養教育協會任何經費補助。該協會去年曾協助愛自造者學習協會舉辦AI競賽，具相關辦理經驗，故本次列為協辦單位，提供建議與諮詢，協助活動順利推動。他說，未曾圖利台灣素養教育協會，媒體報導並非事實。

鏡週刊報導，葉丙成過去開發的數位學習程式PaGamO，在2016到2020年間登記成為「幫你優」、「泛學優」、「閱讀優」等3家公司，而這3家公司的成員又與素養教育協會高度重疊。葉說明，自3年前卸下幫你優公司CEO職務，歸建台大後，便不再參與公司與子公司的經營、管理。該公司成立於11年前，當時的CEO經會計師建議以境外公司設立，惟在台公司經營，均符合政府規定。

葉丙成表示，在他上任教育部次長職務前，已將所持股份交由蕭奕弘律師事務所處理信託事宜。

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