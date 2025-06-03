葉丙成遭控涉圖利 學者：若他沒做這2件事就不違法、政治上也站得住腳

教育部政務次長葉丙成涉校園性平案洩密爭議，向教育部請假一個月。根據「鏡週刊」報導，有教授爆料，與葉丙成有關的公司和協會，參與多個教育部有關AI及數位學習的標案，爆料人質疑沒有利益迴避，涉嫌圖利、自肥。但法律學者指出，如果葉丙成都沒參與法定的決定過程，也沒有試圖去影響其他公務員，基本上沒有違法問題，行政倫理與政治上也都站得住腳。

政治大學法學院副教授林佳和表示，如果以法院的訴訟程序或行政機關的行政程序來觀察，在應迴避的類型中，現任或曾任，都會包括在內，不會只限於前者。如果要談是否違法，必須看葉丙成是否有參與相關標案的決定過程，這個才是重點，並非葉丙成擔任過職務的團體，都一概不得參與教育部標案。

林進一步說，如果葉丙成都沒參與法定的決定過程，不論是審查會議、決標、簽准等，也沒有試圖去影響其他公務員，基本上沒有違法問題，行政倫理與政治上也都站得住腳。

東吳大學法律學系兼任助理教授章忠信表示，法律上，如果葉丙成完全辭退任職前的民間組織職務，包括不再擔任顧問，也很難說各該民間組織不能參與政府標案，否則對各該民間組織不公平，尤其若該等民間組織確實是特定領域中的領先群。

「但為避免引發爭議，各該民間組織確實應該迴避葉次長任職機關的相關標案。」不過章忠信也說，對葉丙成及各該民間組織，這需要一些智慧判斷。譬如，葉丙成要不要說服各該民間組織不要來參與教育部標案？各該民間組織要不要別幫葉丙成找麻煩？他們雙方要判斷：如何避免爭議？ 還是說，反正不違法，為什麼不可以？

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