葉丙成爭議再1樁 她轟該被司法調查：更怪異的是鄭英耀

教育部政務次長葉丙成日前因涉校園性平案洩密爭議，向教育部請假一個月。今天「鏡週刊」報導，與葉丙成有關的公司和協會，參與多個教育部有關AI及數位學習的標案，爆料人質疑葉丙成沒有利益迴避，涉嫌圖利、自肥。對此，媒體人黃智賢在臉書表示，葉丙成還不走？葉丙成不走，留著過年？「葉丙成的後台到底是誰？這麼硬」，當一個教育部政務次長，爭議一卡車。

黃智賢質疑，葉丙成可以洩漏性平案受害學生的個資，把學生逼到精神崩潰；可以不利益迴避，涉嫌圖利自己；一邊做教育部政次這種高官，一邊讓自己的公司賣教育課程。還自我感覺良好，自覺是菁英。葉丙成早該在洩漏學生個資時下台，也該在被爆圖利自己時下台，「更應該被司法調查，土城走一走」。

「更怪異的是教育部長鄭英耀，似乎他的腦容量，只裝得下改課綱，搞搞2758好決議文」，黃智賢表示，鄭英耀只關心葉丙成的榮華富貴，不在乎受害的學生，跟被扭曲的教育。「鄭英耀，你是活在哪一個平行時空？你配不配當教育部長？」

黃智賢表示，誰去北檢，按鈴申告葉丙成？「趕快為民除害！」

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