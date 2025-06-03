聽新聞
0:00 / 0:00
葉丙成爭議再1樁 她轟該被司法調查：更怪異的是鄭英耀
教育部政務次長葉丙成日前因涉校園性平案洩密爭議，向教育部請假一個月。今天「鏡週刊」報導，與葉丙成有關的公司和協會，參與多個教育部有關AI及數位學習的標案，爆料人質疑葉丙成沒有利益迴避，涉嫌圖利、自肥。對此，媒體人黃智賢在臉書表示，葉丙成還不走？葉丙成不走，留著過年？「葉丙成的後台到底是誰？這麼硬」，當一個教育部政務次長，爭議一卡車。
黃智賢質疑，葉丙成可以洩漏性平案受害學生的個資，把學生逼到精神崩潰；可以不利益迴避，涉嫌圖利自己；一邊做教育部政次這種高官，一邊讓自己的公司賣教育課程。還自我感覺良好，自覺是菁英。葉丙成早該在洩漏學生個資時下台，也該在被爆圖利自己時下台，「更應該被司法調查，土城走一走」。
「更怪異的是教育部長鄭英耀，似乎他的腦容量，只裝得下改課綱，搞搞2758好決議文」，黃智賢表示，鄭英耀只關心葉丙成的榮華富貴，不在乎受害的學生，跟被扭曲的教育。「鄭英耀，你是活在哪一個平行時空？你配不配當教育部長？」
黃智賢表示，誰去北檢，按鈴申告葉丙成？「趕快為民除害！」
【文教熱話題】
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜一場 世新道歉了
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 專心學習？她好奇「考上頂大方法」釣出一票學霸 台大生曝身邊4種人
▪ 「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言