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第44屆行政院文化獎 楊麗花、吳晟、傅明光獲殊榮

中央社／ 台北3日電

文化部今天公布第44屆行政院文化獎得獎名單，由歌仔戲名家楊麗花（林麗花）、客家建築匠師傅明光、農民文學家吳晟（吳勝雄）獲獎。

文化部長李遠親自致電向得獎人道賀，他表示，3位得獎人在傳統藝術、文化資產及文學領域具有特殊貢獻，且長期深耕及發揚台灣文化，實踐社會與土地關懷，獲得本屆行政院文化獎實至名歸。

根據文化部發布新聞稿，楊麗花1944年生，她在1980至90年代電視歌仔戲中的演出，深植民眾記憶，1991年「呂布與貂蟬」首度將歌仔戲引入國家級殿堂；2022年獲得傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎；2023年經台北市文化局公告為「無形文化資產保存者」及「傳統藝術藝師」。

傅明光1940年生，自幼立志當泥水匠，執業超過一甲子，擅長客家傳統建築修復技術，遵循古法純手工修繕，為全才匠師。他積極推動台灣傳統修復技術保存工作，為台灣土水修造技術（瓦作）的重要推手，2016年經文化部認定為重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者。

吳晟1944年生，自1970年代起專注於農民文學與鄉土詩創作，1980年曾受邀至美國參與愛荷華國際寫作計畫，作品被譯成多國語言。2007年獲得吳三連文學獎、2015年獲頒台灣文學金典獎。他不僅是台灣重要的詩人與散文家，更長期推動環境永續與人權保障，關心台灣鄉土與未來。

行政院文化獎頒獎典禮將於7月10日在台北市中山堂光復廳舉行，由行政院長頒授文化獎章、證書及獎金新台幣100萬元。

文化部 文化資產 台灣文學

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