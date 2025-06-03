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行政院文化獎揭曉 歌仔戲巨星楊麗花、詩人吳晟等獲獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
型塑台灣大眾歌仔戲集體記憶的歌仔戲巨星楊麗花。圖／國家電影及視聽文化中心提供
型塑台灣大眾歌仔戲集體記憶的歌仔戲巨星楊麗花。圖／國家電影及視聽文化中心提供

文化部今天公布第44屆行政院文化獎得主名單，由楊麗花（林麗花）、傅明光、吳晟（吳勝雄）獲此殊榮。文化部長李遠親自致電向得獎人道賀，並表示，3名得獎人在傳統藝術、文化資產及文學領域具有特殊貢獻，且長期深耕及發揚台灣文化，實踐社會與土地關懷，獲得本屆行政院文化獎實至名歸。

楊麗花1944年生，型塑台灣大眾對於歌仔戲的集體記憶，作品橫跨野台戲、廣播、電視及電影等不同領域，影響力更遍及華人圈。楊麗花在80至90年代電視歌仔戲扮演小生角色，迄今仍讓觀眾記憶深刻，作品更曾多次獲頒金鐘獎。1991年《呂布與貂蟬》在國家戲劇院演出，首度將歌仔戲引入國家級殿堂，開啟歌仔戲表演的新里程碑；2022年獲得傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎肯定、2023年經台北市政府文化局公告為「無形文化資產保存者」及「傳統藝術藝師」。

傅明光1940年生，自幼立志當泥水匠，執業超過一甲子，擅長客家傳統建築修復技術，如伙房屋、南北式宮廟、祠堂家廟等土水工程，兼備屋脊山牆彩繪、泥塑、剪黏等，遵循古法純手工修繕，以瓦作整齊及不漏水為最大特色，堪稱全才匠師。傅明光不遺餘力傳承技藝，將無形技藝有形化，積極推動台灣傳統修復技術保存工作，為台灣土水修造技術（瓦作）的重要推手，2016年經文化部認定為重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者。

吳晟1944年生，自1970年代起專注於農民文學與鄉土詩創作，近百首詩篇描寫台灣農民生活，深刻探討命運與社會變遷。1980年時曾受邀至美國參與愛荷華國際寫作計畫，讓國際認識台灣文學，作品被譯成多國語言，受到廣泛閱讀與研究。2007年獲得第30屆吳三連文學獎、2015年獲頒台灣文學金典獎等殊榮。吳晟不僅是台灣重要的詩人與散文家，長期推動環境永續與人權保障，關心台灣鄉土與未來，堪稱「文化行動者」典範。

文化部表示，行政院文化獎為政府主辦層級最高的文化領域終身成就獎項，評審過程嚴謹，須先經各界公開提名，由評議委員書面初審，經至少三位委員同意，再提至評議會決審會議討論，最終通過三分之二以上委員出席及四分之三以上出席委員同意後，報請行政院長核定。過去43屆已向96位維護及發揚台灣文化具有特殊貢獻傑出藝文人士，致上最高榮譽。今年頒獎典禮預定在7月10日台北市中山堂光復廳舉行，由行政院長頒授文化獎章、證書及獎金100萬元。

台灣土水修造技術（瓦作）的重要推手客家建築匠師傅明光。圖／客家委員會提供
台灣土水修造技術（瓦作）的重要推手客家建築匠師傅明光。圖／客家委員會提供
農民文學與鄉土詩創作文學家吳晟。圖／吳晟提供
農民文學與鄉土詩創作文學家吳晟。圖／吳晟提供

行政院 歌仔戲 文化部 文化資產 台灣文學

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