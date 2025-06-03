葉丙成遭爆涉圖利 教團：教師需利益迴避 高官未以身作則

教育部政務次長葉丙成推動辦理「總統盃AI素養爭霸賽」，鏡週刊今天報導，有教授爆料葉丙成疑似未利益迴避，恐涉圖利。對此，有教團認為，連一般教師兼任行政都知道要注意利益迴避，若連教育部高官都有類似疑慮，恐難要求基層教師。

葉丙成日前因涉性平事件洩密遭調查，今又被爆料未落實利益迴避。根據鏡週刊報導，他擔任公職前曾任兩協會推廣數位學習，如今兩協會不僅成為他一手推動的「總統盃AI素養爭霸賽」協辦單位，指定使用的系統是由國內帕亞科技公司研發，該公司負責人至今仍擔任協會理事，遭質疑未盡利益迴避之責、恐涉及圖利。

對此，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，基層教師在兼任行政時，也會有很多需利益迴避的範圍，因此都會避免遭質疑圖利。如果今天連教育部高官都引發類似疑慮，未以身作則，恐難要求基層教師也維持這樣的行政中立。

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