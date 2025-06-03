鏡週刊爆料葉丙成相關協會未利益迴避 AI爭霸賽恐涉圖利

教育部政務次長葉丙成日前因涉性平事件洩密遭調查，並請假一個月。根據鏡週刊報導，他擔任公職前曾任職兩協會推廣數位學習，如今兩協會不僅成為他一手推動的「總統盃AI素養爭霸賽」協辦單位，指定使用的系統亦非一般師生慣用，而是由國內帕亞科技公司研發，該公司負責人至今仍擔任協會理事，因此遭質疑未盡利益迴避之責、恐涉及圖利。

根據鏡週刊報導，葉丙成在擔任次長之前，曾任愛自造者學習協會理事、素養教育協會共同發起人，其過去開發的數位學習程式PaGamO，在2016到2020年間登記成為「幫你優」、「泛學優」、「閱讀優」等3家公司，而這3家公司的成員又與素養教育協會高度重疊。

雖然葉丙成上任後依法辭去相關職務，但他上任後主導舉辦的「總統盃AI素養爭霸賽」就由兩協會共同協辦，且指定使用國內帕亞科技公司研發的系統。鏡週刊指出，帕亞科技的蘇姓負責人及卜姓監察人，至今仍擔任愛自造者學習協會理事。

葉丙成在總統盃AI素養爭霸賽中遭質疑未利益迴避，根據鏡週刊報導，教育部初步表示承辦協會是否違規，會請相關單位查明後回覆。至於葉丙成是否在原設立公司仍有股份或其他職務，非屬教育部業務，無法代其回答。

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