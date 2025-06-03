葉丙成遭疑圖利 周玉蔻：果然爆發了 教育部、廉政署今天就該搜索偵查

「鏡週刊」報導，教育部政務次長葉丙成遭爆料，教育部有關AI及數位學習的標案，與葉丙成有關的公司和協會多有參與，認為沒有利益迴避，質疑是否涉嫌圖利、自肥。媒體人周玉蔻今天在個人臉書發難，葉丙成已經不是涉洩學生個資遭調查的問題了？「涉嫌貪汙圖利自肥？教育部政風單位與廉政署今天就應該展開搜索偵查」。

周玉蔻表示，葉丙成做了比「壯世代」發明家吳春城還令人髮指的包攬教育部專案自肥的事，果然爆發了。今天鏡周刊的系列報導，在不少了解內幕人士的預料當中。她和幾位綠委早有聽說，但詢問教育部，葉的長官都說問了葉本人，葉都否認。如今，葉丙成面對的不只是政治責任、洩密辭職的爭議，而是自肥貪汙圖利罪了。「原來，這就是他引以為傲的翻轉教育？不勝唏噓」。

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