葉丙成涉圖利疑雲 她指可被爆的料應該還有很多其他面向爭議

教育部政務次長葉丙成涉校園性平案洩密爭議，向教育部請假一個月。根據「鏡週刊」報導，有教授爆料，與葉丙成有關的公司和協會，參與多個教育部有關AI及數位學習的標案，爆料人質疑沒有利益迴避，涉嫌圖利、自肥。

台灣大學國家發展研究所長、曾是大法官被提名人的劉靜怡在臉書表示，「對葉次長有點概念的人都該知道，可以被爆開的料，應該還有很多其他面向的爭議吧？」

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