把握青年圓夢環境永續旗艦計畫 申請機會倒數中

為鼓勵臺灣青年深入參與國際環境永續行動，環境部與教育部青年發展署攜手合作，推出「青年百億海外圓夢基金計畫」之環境永續旗艦計畫—海外翱翔組。環境部表示，本計畫自啟動以來，廣受青年關注，第二階段目前已公告18項圓夢計畫，其中15項已於5月30日截止申請，尚有最後3項計畫開放申請至6月20日止，敬請青年把握圓夢契機。

環境部表示，本梯次共推出18項圓夢計畫，提供53個海外見習、交流與研習機會，主題涵蓋氣候變遷、水資源、空氣品質、化學物質與永續行動等，合作城市橫跨美國、巴西、日本、澳洲、法國、德國等國，展現我國青年參與全球環境議題的決心與行動力。截至114年5月30日止，已有15項計畫完成申請，尚餘3項熱門計畫開放申請至114年6月20日，歡迎青年把握最後申請機會！目前仍開放申請的計畫包括：E-10-18 水漾新視界、E-10-19 綠動地球及E-10-20 綠色實驗室。

為強化圓夢成效，環境部規劃入選青年於8月參與環境部規劃之行前國內見習課程（5個工作天），課程內容涵蓋我國環境保護推動重點、環境政策實務，期間將深入瞭解我國環境政策重點與永續行動實務，並與政府官員及及志同道合青年建立交流網絡，建立環境參與人脈與認知基礎，為海外見習奠定厚實基礎。

呼籲有志青年把握參與永續議題與國際永續行動，拓展視野、累積經驗，為職涯增值、為臺灣發聲，成為帶動未來綠色轉型的核心力量。想報名申請上述三項計畫的青年，可至教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」網站，參閱「海外翱翔組」簡章。

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