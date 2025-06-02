聽新聞
0:00 / 0:00

親愛愛樂學長姐扮母雞 回樂團協助教學

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
親愛愛樂的成員左起高念慈、張軒從小在樂團中學琴，長大後回來協助其他孩子，他們感念阿爸王子建（右）與阿母陳珮文的付出。記者郭政芬／攝影
親愛愛樂的成員左起高念慈、張軒從小在樂團中學琴，長大後回來協助其他孩子，他們感念阿爸王子建（右）與阿母陳珮文的付出。記者郭政芬／攝影

被孩子們稱為「阿爸、阿母」的王子建、陳珮文為原民孩子們開啟了音樂教育的篇章，不少學長姐飲水思源回到樂團，「母雞帶小雞」協助教學，今年9月將於竹東成立實驗國小。

「聽到學長的拉琴聲，讓我非常好奇。」2008年，當時就讀小4的張軒常在課後輔導聽到琴聲，遂與幾位同學加入練琴，踏上音樂路。國中音樂班階段，因張軒等學生無處可住，王子建與陳珮文貸款在草屯買了中古屋當宿舍，還帶學生到各地音樂教室上課，精進琴藝。

張軒在高中時考上台南應用科大音樂系，主修鋼琴，在樂團擔任中提琴手，如今25歲的他已是樂團的音樂行政負責人。張軒說，出外學琴與在親愛愛樂學琴不同，樂團中彼此合作「都希望別人好，一起變好」，而不是競爭比較「誰比較厲害」。

25歲高念慈也是小學4年級起到親愛愛樂，大學主修低音提琴、副修鋼琴，畢業後回到樂團教低音提琴。她告訴孩子們，自己也是從零開始、有過挫折，走過這段路，更知道學生的問題點。

高念慈在園區裡也負責設置輕食攤位、實習餐廳來吸引人流。她說，這裡不僅是孩子學習音樂的基地，更是獨特的實驗學校，學生在音樂之外，還需學習如何管理生活，一起經營園區活動。

王子建說，張軒將個人學到的技巧傳授給學弟妹，不僅保持樂團的傳承，也能讓自己不斷進步，「合奏時，雖然我們不一定是最頂尖的，但拉出的音樂能感動人心，這才是最特別的地方。」

延伸閱讀

影／采盟攜手山葉音樂機場傳愛 邀原住民歌手快閃獻聲

竹東隱身樹咖啡藝廊 100元可享無限咖啡與藝術饗宴

普雷特涅夫獻悲愴與月光 為何只用這台鋼琴

Met Gala 2025／提垃圾袋走Met Gala認真的？Andre 3000鋼琴上身超搶戲

相關新聞

手機管理原則座談 學生質疑校內參與比率、校務會議如何落實

教育部日前公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案引發學生質疑未充分採納學生意見。為此，教育部今緊急辦理...

北市某私中實驗室爆炸學生送醫…家長控卸責 校方否認還原事發經過

北市某名私校傳出意外，一名學生下課在實驗室操作實驗因操作不慎導致爆炸，燙傷送醫。有家長在網路控訴，學校疑似規避責任，除要...

實驗室酒精燈爆炸…學生頭臉20%燒傷 校方要求「刪影片」疑卸責

北市文山區某知名私校傳出意外，一名國一學生下課在實驗室操作實驗，疑因操作不慎導致爆炸，頭部20%燙傷被送往醫院治療目前仍...

北市公幼中籤率6成！家長怨單一志願不公平 教育局給原因了

北市114學年度公幼中籤率約6成，有家長抱怨熱門公幼仍爆滿，且抽籤僅能填一個學校，當發現未抽中時很多準公幼也已結束報名，...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

親愛愛樂進駐竹東 學琴的手維修音樂基地

王子建、陳珮文夫妻倆從1把提琴開始，在南投中興新村創設「親愛愛樂實驗學校」，用音樂改變偏鄉原民孩子的未來。卻因管轄權轉移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。