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親愛愛樂進駐竹東 學琴的手維修音樂基地

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
「我們不是來修房子，而是來修補孩子的夢。」王子建希望孩子學會的不只是拉琴，更是解決問題的能力與改變命運的勇氣。圖／親愛愛樂提供
「我們不是來修房子，而是來修補孩子的夢。」王子建希望孩子學會的不只是拉琴，更是解決問題的能力與改變命運的勇氣。圖／親愛愛樂提供

王子建、陳珮文夫妻倆從1把提琴開始，在南投中興新村創設「親愛愛樂實驗學校」，用音樂改變偏鄉原民孩子的未來。卻因管轄權轉移無法續租，去年輾轉標下流標16次的台鐵竹東車站東側園區，在宛如廢墟的園區，重新打造音樂夢。

夫妻兩人原在南投親愛國小任教，17年前因學生想學提琴，兩人開始陪伴學習，並成立親愛愛樂弦樂團，全額支應原住民學子生活與學費求學，至今已有約50名學生考上音樂系與研究所學生，甚至在2017年勇奪維也納世界青少年音樂大賽冠軍。

隨著學生升學，學習場地與住宿成問題。兩人曾進駐中興新村場館，卻因管轄權轉移無法續租。2023年，他們落腳台鐵竹東車站東側園區，展開親愛愛樂新旅程。

竹東車站東側園區原由竹縣府承租，曾斥資近億元整修，打造竹東客家文創藝術村，但活化未果，2021年交還鐵路局後閒置，外包16次都流標，幾近廢墟。斑駁牆面、漏水屋頂，卻也是王子建和團隊重新開始的契機。

600坪園區裡，包含17棟建物，每月房租高達15萬元，預估整修需4千萬元，對親愛愛樂團隊是一大挑戰。

團員拿起工具逐一維修園區，從基本水電、配置插座、電燈和戶外舞台，大夥捲袖施工。圖／親愛愛樂提供
團員拿起工具逐一維修園區，從基本水電、配置插座、電燈和戶外舞台，大夥捲袖施工。圖／親愛愛樂提供

為省維修費，王子建帶領學生進行水電配置、搭設舞台。有學生笑說，「剛修好A區漏水，B區又開始漏」，吃盡苦頭，也收穫許多。

如今步入竹東音樂巷，樂器和溫暖燈光賦予了新生。園區內有實習商店，以及戶外舞台、製琴室、展演廳、樂器銀行、多功能教室、宿舍生活區等，還擺放著7台鋼琴、一整面烏克麗麗牆、爵士鼓、鐵琴、木琴等空間，吸引民眾駐足玩音樂。

為籌措經費，每周辦音樂會邀請各界音樂人士參與，並由學生手作下午茶，票價600元成為主要收入之一。

王子建說，音樂會場場爆滿，團員們還需思考如何變化音樂會內容，他希望孩子們學會的不只是拉琴，更是解決問題的能力，與改變命運的勇氣。

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