校園手機管理座談 開場教育部先為這點道歉
教育部公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，明訂高中階段需經校內親師生民主程序討論後，以同一方式管理。不過，有學生反映該草案並未廣泛參考學生意見，教育部昨辦理座談會及線上直播，一開場教育部就先道歉。
據了解，開放報名座談會當天，原六點開放報名，卻遲至六點四十分表單才能登記，且只開放四十五人發言，座談會也只開放台北一場，許多中南部學生抱怨來回花費多，有來自屏東的學生早上四點就得起床，應在北、中、南、東部甚至離島都舉辦或提供車馬費。
教育部代表在座談會開場也為此道歉，坦言場地和時間確實受限。
另外，學生關注意見在校級討論會議是否能被重視，一名師大附中學生指出，雖草案將討論行動載具管理會議的學生代表提高到至少三分之一，但後續校務會議學生代表僅百分之八，難保是否會按討論出的結果辦理。一名南港高中學生更提到，許多私校並不在乎學生權益，在校務會議做樣子，最終實施時直接推翻校務會議結論，如何保障學生權益？
資科司長吳穎沺表示會再研議，目前草案還在進行中，廣邀意見和想法，作為後續修定參考。國教署長彭富源也提到，會研議比照服儀委員會的運作方式，訂定三分之一學生代表、各類人員，以及會議決議在校務會議階段如何落實。
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