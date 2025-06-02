快訊

獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

聽新聞
0:00 / 0:00

芝山岩列國定考古遺址 細說史前到民國台北史

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
芝山岩成為台灣第12個國定古蹟遺址，圖為香火鼎盛的台北芝山岩惠濟宮。圖／聯合報系資料照片
芝山岩成為台灣第12個國定古蹟遺址，圖為香火鼎盛的台北芝山岩惠濟宮。圖／聯合報系資料照片

文化部上周公告，指定「芝山岩考古遺址」為國定考古遺址，是台灣第十二個國定考古遺址。遺址範圍包市定古蹟芝山岩隘門、市定古蹟芝山岩惠濟宮，以及芝山文化生態綠園、芝山公園等。

指定理由表示，芝山岩保存遠古地質證據，並有清代、日治至戰後的史蹟，展現台北盆地從史前至現代人群持續活動樣貌，在研究、推廣教育與史蹟保存上具有全國代表性及價值。

文化部表示，芝山岩考古遺址是台灣最早發現的考古遺址之一。一八九六年，日本教師粟野傳之丞在芝山岩拾獲一件磨製石斧，由日本東京人類學會會長坪井正五郎確認發表後，開啟台灣考古學的研究工作，芝山岩也被認為是台灣考古的起源地。一九三三年，芝山岩被台灣總督府指定為史蹟及天然紀念物，戰後雖曾受軍事設施、道路、民宅與廟宇建設的影響，局部受到破壞，整體保存尚稱完善。

芝山岩考古遺址的史前地層堆積，由下而上依序為：大坌坑文化、訊塘埔文化、芝山岩文化、圓山文化、植物園文化。其中的芝山岩文化是一九八四年考古學者黃士強發掘研究發現的文化堆積，也讓芝山岩遺址成為芝山岩文化的命名考古遺址。文化部指出，這些文化層既展現史前文化發展的完整歷程，也是建立台北盆地與台灣北部地區史前人群與文化層序架構的重要依據。

遺址 芝山岩 考古 日治時期

延伸閱讀

《寶藏獵人》埃及實地取景 虛實融合宛如《印第安納瓊斯》再現

地下藏「國寶級」鐵道遺構 桃捷綠線G07站完成文資審查

花蓮挖出北埔遺址 議員籲遷址縣府變更設計減7成開挖

新城合署廳舍工程現史前遺址 縣府：基地開挖減7成

相關新聞

手機管理原則座談 學生質疑校內參與比率、校務會議如何落實

教育部日前公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案引發學生質疑未充分採納學生意見。為此，教育部今緊急辦理...

北市某私中實驗室爆炸學生送醫…家長控卸責 校方否認還原事發經過

北市某名私校傳出意外，一名學生下課在實驗室操作實驗因操作不慎導致爆炸，燙傷送醫。有家長在網路控訴，學校疑似規避責任，除要...

實驗室酒精燈爆炸…學生頭臉20%燒傷 校方要求「刪影片」疑卸責

北市文山區某知名私校傳出意外，一名國一學生下課在實驗室操作實驗，疑因操作不慎導致爆炸，頭部20%燙傷被送往醫院治療目前仍...

北市公幼中籤率6成！家長怨單一志願不公平 教育局給原因了

北市114學年度公幼中籤率約6成，有家長抱怨熱門公幼仍爆滿，且抽籤僅能填一個學校，當發現未抽中時很多準公幼也已結束報名，...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

芝山岩列國定考古遺址 細說史前到民國台北史

文化部上周公告，指定「芝山岩考古遺址」為國定考古遺址，是台灣第十二個國定考古遺址。遺址範圍包市定古蹟芝山岩隘門、市定古蹟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。