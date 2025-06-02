芝山岩列國定考古遺址 細說史前到民國台北史
文化部上周公告，指定「芝山岩考古遺址」為國定考古遺址，是台灣第十二個國定考古遺址。遺址範圍包市定古蹟芝山岩隘門、市定古蹟芝山岩惠濟宮，以及芝山文化生態綠園、芝山公園等。
指定理由表示，芝山岩保存遠古地質證據，並有清代、日治至戰後的史蹟，展現台北盆地從史前至現代人群持續活動樣貌，在研究、推廣教育與史蹟保存上具有全國代表性及價值。
文化部表示，芝山岩考古遺址是台灣最早發現的考古遺址之一。一八九六年，日本教師粟野傳之丞在芝山岩拾獲一件磨製石斧，由日本東京人類學會會長坪井正五郎確認發表後，開啟台灣考古學的研究工作，芝山岩也被認為是台灣考古的起源地。一九三三年，芝山岩被台灣總督府指定為史蹟及天然紀念物，戰後雖曾受軍事設施、道路、民宅與廟宇建設的影響，局部受到破壞，整體保存尚稱完善。
芝山岩考古遺址的史前地層堆積，由下而上依序為：大坌坑文化、訊塘埔文化、芝山岩文化、圓山文化、植物園文化。其中的芝山岩文化是一九八四年考古學者黃士強發掘研究發現的文化堆積，也讓芝山岩遺址成為芝山岩文化的命名考古遺址。文化部指出，這些文化層既展現史前文化發展的完整歷程，也是建立台北盆地與台灣北部地區史前人群與文化層序架構的重要依據。
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