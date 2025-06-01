手機管理原則座談 學生質疑校內參與比率、校務會議如何落實

教育部日前公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案引發學生質疑未充分採納學生意見。為此，教育部今緊急辦理實體座談會，但報名過程卻傳出報名表單延遲、名額受限等問題，且僅設單一場次於北部，中南部學生參與不便。學生在會中更針對校內會議學生參與比例與決議落實表達疑慮，呼籲教育部應確保學生意見能被實質採納。教育部代表承諾，將針對學生關切之民主參與程序進行研議，確保學生權利。

教育部日前公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案。針對學生最關心的「收手機」議題，草案明訂國中小應由學校或各班集中保管，高中階段需經校內親師生民主程序討論後，以同一方式管理。不過，有學生反映該草案並未廣泛參考學生意見，甚至在教育部前靜坐要求撤回，因此教育部今日辦理實體座談會及線上直播，為後續研修工作彙整意見。

但據了解，開放報名座談會當天，原6點開放報名，竟遲至6點40分表單才能登記，且只開放45人登記發言。此外，本次座談會只開放台北一場，許多中南部學生也嘆來回花費交通費用、時間均多，今天甚至有來自屏東的學生早上4點就得起床準備出門，應在北、中、南、東部甚至離島都舉辦，或提供車馬費。教育部代表今日在座談會開場時，為場地和時間受限、開放登記當天讓學生們枯等問題在內的不周全道歉。

另外，學生關注學生的意見在校級討論會議中是否能確實被重視，一名師大附中學生指出，雖然草案將討論行動載具管理會議的學生代表提高到至少三分之一，但後續校務會議學生代表僅8%，難以確保是否會按民主討論出的結果辦理。一名南港高中學生更提到，許多私立學校並不在乎學生權益，在校務會議上做樣子，最終實施時直接推翻校務會議結論，如何保障學生的權益？

針對學生關心學生代表參與訂定校內辦法會議，決議能否確保在校務會議落實，資科司長吳穎沺表示，教育部將會再研議，確保學生權利。目前草案還在進行中，正在廣邀意見和想法，作為後續修定參考。

國教署長彭富源也提到，國教署接下來會與資科司討論，如何按學生建議，比照服儀委員會的運作方式，訂定三分之一學生代表、各類人員，以及會議決議在校務會議階段如何落實。

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