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再興中學實驗室意外學生灼傷 北市促檢視安全規範

中央社／ 台北1日電

台北市教育局今天證實，再興中學5月28日發生實驗室意外，導致學生受傷，將督導校方檢討實驗室安全維護。再興中學則表示，已妥善保存事證，並強化實驗操作安全教育。

根據台北市消防局紀錄，5月28日下午2時許獲報，文山區興隆路四段2號現場1名男傷患，實驗時遭酒精灼傷，臉部、手臂二度灼傷面積初判占全身約18%，意識清楚，送醫治療。教育局今天證實當天下午私立再興中學確實有發生實驗意外，將持續督導學校釐清並檢討校內實驗室安全維護。

再興中學透過新聞稿說明，當時是七年級自然專題課程，學生在教師安排下，於物理實驗室進行碳水化合物加熱觀察實驗，除任課教師，並配置一名實驗幹事，任課教師事發前提醒注意實驗材料使用安全，下課鐘響後告知學生下課休息並停止操作，與實驗幹事在走廊討論實驗進行狀況。

再興中學說，約下午2時15分課間時間，2名學生在操作實驗時使用高濃度酒精並點火，引發瞬間火勢，導致一名學生受傷，第一時間即協助受傷學生就醫，當天透過班導與行政團隊跟受傷學生家長保持聯繫，並依家屬意願，避免過度打擾。

有媒體報導學生拍攝相關影片遭指示刪除，再興中學在新聞稿中回應，此案由學校的學務處調查經過，已妥善保存相關事證，包括監視器畫面與學生拍攝的影片，以免造成受傷學生的二次傷害，並請相關人員撰寫詳細報告說明經過，將供調查與未來可能的司法程序使用。

再興中學說，有關「學校不配合家長調閱監視器畫面」的說法，實則實驗室內並未裝設監視器，事發後受傷學生家長或其他任何相關單位，也未曾要求提供監視器畫面，已承諾受傷學生家長將提供一切有關資料，絕無隱瞞事實的情事。

此外，再興中學說，對於目睹事件、受傷學生同班同學，已進行心理安撫與支持；事發後立即召開全校導師與自然科教師會議，檢討實驗室安全規範，將強化實驗操作的安全教育，防止類似事件再發生。

監視器 教育局 教師

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