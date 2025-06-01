北市某私中實驗室爆炸學生送醫…家長控卸責 校方否認還原事發經過
北市某名私校傳出意外，一名學生下課在實驗室操作實驗因操作不慎導致爆炸，燙傷送醫。有家長在網路控訴，學校疑似規避責任，除要求拍攝經過同學刪除影片還阻撓家長調閱監視器。校方今致歉並還原事發經過澄清，相關影像皆已留存並承諾提供受傷學生家長相關資料並無隱瞞，後續也啟動相關檢討及輔導機制，防止類似事件發生。
校方表示，學生在教師安排下於物理實驗室碳水化合物加熱觀察實驗，除任課教師在場且配置一名實驗幹事，下課鐘響後即告知學生下課休息，停止操作，老師與實驗幹事於走廊討論實驗狀況，但有兩位學生課間操作使用高濃度酒精並點火引發瞬間火勢，一名學生受傷校方即啟動緊急處置流程，完成初步急救與人員疏散，並於第一時間通報119及家長，協助後續送醫。
針對遭指控刪除影片及規避責任，校方澄清，避免影片在未經授權情況被轉傳，造成受傷學生二次傷害，學校要求學生將影片提供給學務處保存，作為調查用途，現場監視影像也妥善保存，已承諾受傷學生家長提供一切與本案有關的資料，絕無隱瞞事實或阻撓受傷學生家長情事。
校方強調，對於目睹事件的學生以及受傷學生同班學生，已立即安排輔導室進行心理安撫與支持，協助學生處理可能創傷反應，也與全校導師與自然科教師會議，告知本案事實完整原委及後續處置，責成導師轉達該班學生，檢討實驗室安全規範，強化實驗操作的安全教育，防止類似事件再次發生。
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