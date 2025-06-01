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實驗室酒精燈爆炸...學生頭臉20%燒傷 校方要求「刪影片」疑卸責

實驗室酒精燈爆炸...學生頭臉20%燒傷 校方要求「刪影片」疑卸責

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市文山區某知名私校傳出意外，一名學生下課在實驗室操作實驗疑因操作不慎導致爆炸。家長控訴，事發當下實驗室不但無老師，甚至校方還要求拍攝事發經過學生刪除影片。教育局表示，已要求學校檢討並釐清事實。本報資料照片。
北市文山區某知名私校傳出意外，一名學生下課在實驗室操作實驗疑因操作不慎導致爆炸。家長控訴，事發當下實驗室不但無老師，甚至校方還要求拍攝事發經過學生刪除影片。教育局表示，已要求學校檢討並釐清事實。本報資料照片。

北市文山區某知名私校傳出意外，一名國一學生下課在實驗室操作實驗，疑因操作不慎導致爆炸，頭部20%燙傷被送往醫院治療目前仍在住院中。家長控訴，事發當下實驗室不但無老師，甚至校方還要求拍攝事發經過學生刪除影片，質疑學校試圖規避責任。教育局表示，已要求學校檢討並釐清事實。

一名家長在臉書發文指出，一名國一學生在28日下午在科學專班下課時進行實驗，疑似操作不慎，導致爆炸並造成火災，一名學生頭部約20%燒燙傷，緊急送醫治療，家長指出，事發當下並無老師在場，有學生用手機拍攝影片，卻被教官以「避免再次傷害受害者」要求刪除。

貼文一出隨機引發討論，不少人認為校方此舉讓受傷學生家長失去釐清真相的關鍵證據，更有家長回家聽聞孩子轉速，要求校方調閱監視器釐清狀況，卻遭校方推託，質疑學校是否試圖規避責任。

教育局表示，學校於事發當下陪學生送醫並聯繫家長，同時對受傷學生及參與課程學生的班級啟動安心輔導機制，將持續督導學校釐清並檢討校內實驗室安全維護。

教育局表示，已督導學校全面加強實驗室安全管理，已多次發文並於校長會議等重大行政會議重申學校實驗室安全管理規範，針對實驗室管理人員於5月辦理增能研習，後續將持續加強各校人員培訓，並請各校應嚴格落實「學校實驗室一般注意事項及安全指引」，確保實驗操作符合規範、安全設備完善，針對學校並於確保師生安全。

爆炸 教育局 影片

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