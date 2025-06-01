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北市公幼中籤率6成！家長怨單一志願不公平 教育局給原因了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有家長抱怨北市公幼抽籤僅能填一個學校，當發現未抽中時很多準公幼也已結束報名，應比照新北導入多志願填報機制，減少不確定性。本報資料照
有家長抱怨北市公幼抽籤僅能填一個學校，當發現未抽中時很多準公幼也已結束報名，應比照新北導入多志願填報機制，減少不確定性。本報資料照

北市114學年度公幼中籤率約6成，有家長抱怨熱門公幼仍爆滿，且抽籤僅能填一個學校，當發現未抽中時很多準公幼也已結束報名，應比照新北導入多志願填報機制。教育局表示，公幼與準公幼採分開招生，登記採志願序並不會實質提升家長中籤率，且北市都會區特性，採單一志願候補制，公平性高簡單明確，減少不確定性。

根據統計，公幼今年報名人數較去年銳減1289人，已有23所公幼的3-5歲班，在第一階段抽籤後，仍有超過5成的缺額，卻還是有的園所是爆滿，家長抱怨，目前公幼登記抽籤僅能填一個學校，無法反映實際需求，應比照新北市，導入多個志願填報機制，讓家長一次選填多所幼兒園依序分發，提高錄取機率與就學滿意度。

議員曾獻瑩指出，雖教育局規定準公幼兒園須於4月底前完成招生簡章備查並公告上網，但有學校於4月中下旬就開始招生甚至在簡章公告前就已截止登記，家長若僅依賴教保資訊網查詢恐錯過招生時程，應提供整合資訊平台讓各校招生期程可一目瞭然，也應提供各幼兒園歷年招生熱度與名額趨勢，協助家長預判就學機會。

教育局表示，採單一志願候補制方式，公平性高簡單明確，減少不確定性，分發快，加上北市都會區特性行政區密度高，人口落差過大狀況較少，不用採取多志願設計方式，公立幼兒園和非營利幼兒園也都採分開獨立招生，家長兩者皆可登記，也會分別排定備取名單依序遞補，並於招生登記期間可透過即時揭示系統瞭解各園所即時登記人數及缺額情形，以利家長選擇。

教育局說，公共化教保服務規畫已精準到「次分區」調控，將持續觀察各次分區供需差異，精進招生作業流程，若招生登記採志願序並不會實質提升家長中籤率，而114學年公幼中籤率為61.9％，較往年增長，將積極增設班級數以擴增公共化教保服務供應量，透過提升核定名額總量，實質上的增加家長中籤率與入學機會。

幼兒園 公幼

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