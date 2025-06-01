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帶領成為科技高中 錦和高中校長張純寧找到學校特色

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
錦和高中的「科技高中」特色發展已執行兩年，校長張純寧欣慰地看到有許多不同背景的家長讓孩子來讀錦和。圖／教育部提供
錦和高中的「科技高中」特色發展已執行兩年，校長張純寧欣慰地看到有許多不同背景的家長讓孩子來讀錦和。圖／教育部提供

新北市錦和高中校長張純寧到任後，與校內老師腦力激盪、想找到學校特色。而花了超過兩年時間，學校從既有的「雲世代」臉書社群，逐漸發展出「科技高中」特色，推動數位教學融入各科，提升整體教學能量，讓學生有機會與世界科技發展趨勢接軌。

張純寧110年到錦和高中，發現很多老師從年輕就在錦和，學校教職員的流動率低，溫和、謙讓。張純寧相當重視、也一直在思考的是，學校的特色是什麼？「很多學校的特色，是因為靠山、靠海的地理環境，或者是一群老師共同形塑出來的；又或者是校長的理念。其中，校長的理念最容易消失，因為隨著校長的調離，特色也就消失了。」

張純寧引導大家一起找出錦和的特色，「雲世代社群的經營，我們都覺得很好，應該要繼續下去，透過工作坊的腦力激盪，我們共同勾勒出錦和可以朝向科技高中的特色發展，我們不是設專班，而是讓數位教學融入各個課程，讓每個學生都有機會學習。」張純寧說，有了明確的方向以後，再來就是提升教學能量，針對學生的學習能力給予適合的教學方法，讓他們也能有機會與世界科技發展趨勢接軌，展開未來的生涯規劃。

能量 社群

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