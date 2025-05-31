台語辭典收罵人俗諺 教部：記錄生活

教育部台灣台語常用詞辭典不定期更新，近日新增七七○筆，其中包括不少罵人的俗諺，包括「放尿攪沙袂做堆」、「袂生，牽拖厝邊」，一般詞條則有夭壽骨、無臭無潲等詞彙。對此，教育部表示，希望能如實蒐集並記錄生活用詞。

台灣台語常用辭典去年納入如死好、老風騷等辭彙，引發民眾熱議。近期辭典再更新，教育部表示，本次收錄一般詞彙二八○筆、台華共同詞四五○筆、俗諺四十筆，共計七七○筆資訊，詞彙皆需經編審委員審議，確認用字、讀音、釋義、舉例等資訊後公告於辭典網站，才共民眾查詢使用。

本次新增的一般詞調包括罵人用的夭壽骨，意指短命鬼，罵人的粗俗話語，也用以指人缺德。亦包括「無臭無潲」，辭典解釋為責人不像樣，同為罵人的粗鄙用語，或講人沒道理。

新增俗諺則包括「放尿攪沙袂做堆」，意指尿和沙子攪拌在一起，無法結成塊，用以比喻團體中的人各自為政、不團結。以及「袂生，牽拖厝邊」，意指無法生育卻怪罪鄰居，用來嘲諷出了問題不自我檢討，只會卸責他人。

教育部表示，收詞標準以日常生活中使用得到的常用詞且具台灣台語特徵的詞形為主，前期蒐集多部坊間具代表性的字、辭典及教科書、期刊、文學著作、謠諺等相關文獻，列為主要詞目，後期則增加各項台灣台語相關計畫所蒐集的語料，以及各界提供的常用詞。隨著民眾使用需求以及新興詞彙快速增加，會持續蒐羅資料並納入基礎詞庫。

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