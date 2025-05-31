聽新聞
0:00 / 0:00

「綠領人才」開課秒殺 8月首辦測驗

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

因應二○五○淨零碳排，具備碳盤查、碳減量等知識的「綠領人才」需求大增。環境部國家環境研究院與卅二所大學組成「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，推出廿八個暑期班。國環院表示，八月卅日將舉辦全國首次測驗，通過即可成為拿到環境部官方證明的綠領人才。

根據環境部綠領人才就業趨勢報告，去年全台近三千六百家企業釋出綠領職缺，平均每月需求高達二點二萬人，人才缺口直追ＡＩ產業的二點九萬人，預估未來五年綠領職缺將有一至三倍的成長空間。

為此，國環院與大學合作推「環境部淨零綠領人才培育課程」，內容涵蓋氣候變遷及溫室氣體管理、溫室氣體盤查作業、溫室氣體自願減量與減量額度、產品碳足跡。其中台師大推出的第一班，更創下十六分鐘秒殺紀錄。

環境部指出，年底前至少開設六十個班期，提供逾二四○○個名額，目前已開設五十二班。課程結束後，學員需要參加測驗，測驗及格就可獲得環境部核發的官方合格證明。第一次測驗將於八月卅日舉行，第二次測驗訂於十一月下旬。

環境部說，明年起，一年將舉辦三次測驗，培育至少三千五百名綠領人才。國環院長劉宗勇說，課程總計四十八小時，報名費一萬兩千元，卅歲以下的大專院校在學生（不含在職專班）、身心障礙者、中低與低收入戶等對象，若首次參加測驗就及格，學生將享有半額學費補助，其他資格者則全額補助。

環保 減碳 淨零

延伸閱讀

綠領人才夯 28個培育課程暑期班、6班已額滿

國泰金永續 培育「綠領」人才

環境部預告兩大修法 推動循環經濟 蘿蔔、棒子齊下

學測成績可上好大學 卻為「生活機能」放棄？一票人承認：離不開台北

相關新聞

蒐集生活用詞 教部台語辭典新增「無臭無潲、夭壽骨」

教育部台灣台語常用詞辭典不定期更新，近日新增770筆，內容多元，俗諺包括「放尿攪沙袂做堆」、「袂生，牽拖厝邊」、「半路認...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

台語辭典收罵人俗諺 教部：記錄生活

教育部台灣台語常用詞辭典不定期更新，近日新增七七○筆，其中包括不少罵人的俗諺，包括「放尿攪沙袂做堆」、「袂生，牽拖厝邊」...

「綠領人才」開課秒殺 8月首辦測驗

因應二○五○淨零碳排，具備碳盤查、碳減量等知識的「綠領人才」需求大增。環境部國家環境研究院與卅二所大學組成「環境部淨零綠...

國教盟籲加強性教育 教育部：持續精進教材、教學策略

針對金門某國中健康教育試題內容不當事件，國教行動聯盟今召開記者會呼籲應落實性健康促進教育。教育部表示，已將「性教育（含性...

學團稱大學禁設吸菸區 反使菸害擴散…衛福部：續推無菸校園

大專校院學生及青年團體表示，大學禁設吸菸區反使菸害擴散。衛福部回應，當初修法是因大專院校部分學生未達合法吸菸年齡，憂造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。