「綠領人才」開課秒殺 8月首辦測驗

因應二○五○淨零碳排，具備碳盤查、碳減量等知識的「綠領人才」需求大增。環境部國家環境研究院與卅二所大學組成「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，推出廿八個暑期班。國環院表示，八月卅日將舉辦全國首次測驗，通過即可成為拿到環境部官方證明的綠領人才。

根據環境部綠領人才就業趨勢報告，去年全台近三千六百家企業釋出綠領職缺，平均每月需求高達二點二萬人，人才缺口直追ＡＩ產業的二點九萬人，預估未來五年綠領職缺將有一至三倍的成長空間。

為此，國環院與大學合作推「環境部淨零綠領人才培育課程」，內容涵蓋氣候變遷及溫室氣體管理、溫室氣體盤查作業、溫室氣體自願減量與減量額度、產品碳足跡。其中台師大推出的第一班，更創下十六分鐘秒殺紀錄。

環境部指出，年底前至少開設六十個班期，提供逾二四○○個名額，目前已開設五十二班。課程結束後，學員需要參加測驗，測驗及格就可獲得環境部核發的官方合格證明。第一次測驗將於八月卅日舉行，第二次測驗訂於十一月下旬。

環境部說，明年起，一年將舉辦三次測驗，培育至少三千五百名綠領人才。國環院長劉宗勇說，課程總計四十八小時，報名費一萬兩千元，卅歲以下的大專院校在學生（不含在職專班）、身心障礙者、中低與低收入戶等對象，若首次參加測驗就及格，學生將享有半額學費補助，其他資格者則全額補助。

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