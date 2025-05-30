快訊

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上「原因曝」

真子公主生了！ 日宮內廳證實：迎來第一個孫輩非常欣喜

想玩遊戲買桌機、筆電到底差在哪？網曝選購盲點：光看型號數字超危險！

終身學習券、5館通行票開放登記 6月19日公布名單

中央社／ 台北30日電

教育部今天起開放國民登記抽取「終身學習券」，預計抽出2萬張，可抵免社區大學、樂齡大學新台幣1000元學費。同時開放登記的還有5館通行票，預計6月19日公布領券名單。

教育部指出，終身學習券和5館通行票，都採「先登記，再抽取」的模式。今天起到6月18日開放網路登記，預計6月19日公布領券名單，

終身學習券分為舊生券8000張和新生券1萬2000張，以民國112年1月1日後有無就讀社區大學、樂齡大學區分。可用來減免114學年度全國90所社區大學秋季班1門課程學分費1000元，或是全國85間樂齡大學（55歲以上適用）學費1000元。

社教館所的5館通行票，則預計抽出3000張，可於今年7月1日起到115年6月30日間，「不限次數」參觀自然科學博物館、海洋生物博物館、科學工藝博物館、海洋科技博物館、台灣科學教育館的常設展（不含特展）。

教育部提醒，終身學習券、5館通行票都只限抽中的當事人使用，不能轉讓他人，也不能換現金。

相關資訊可參考「終身學習票券系統」。

科學 教育部 博物館

延伸閱讀

蒐集生活用詞 教部台語辭典新增「無臭無潲、夭壽骨」

學團稱大學禁設吸菸區 反使菸害擴散…衛福部：續推無菸校園

終身學習券明起開放登記 有機會獲全年免費遊場館年票

第三人生大學2千名額9月入學 最快年底年齡開放至30歲

相關新聞

蒐集生活用詞 教部台語辭典新增「無臭無潲、夭壽骨」

教育部台灣台語常用詞辭典不定期更新，近日新增770筆，內容多元，俗諺包括「放尿攪沙袂做堆」、「袂生，牽拖厝邊」、「半路認...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

國教盟籲加強性教育 教育部：持續精進教材、教學策略

針對金門某國中健康教育試題內容不當事件，國教行動聯盟今召開記者會呼籲應落實性健康促進教育。教育部表示，已將「性教育（含性...

學團稱大學禁設吸菸區 反使菸害擴散…衛福部：續推無菸校園

大專校院學生及青年團體表示，大學禁設吸菸區反使菸害擴散。衛福部回應，當初修法是因大專院校部分學生未達合法吸菸年齡，憂造成...

教委會審議通過 國科會預算22案全數解凍

立法院教育及文化委員會今天審議國科會主管預算解凍案，會中通過22項預算全數解凍，將送院會做最後審查。

終身學習券明起開放登記 有機會獲全年免費遊場館年票

為激發國人終身學習動機，培養終身學習行動，教育部表示，將發放2萬張「終身學習券」與3000張「5館通行票」共2種電子票券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。