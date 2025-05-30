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綠領人才夯 28個培育課程暑期班、6班已額滿

中央社／ 台北30日電

全球積極推動2050年淨零排放，產業界延攬具碳管理等專業知識的「綠領人才」，環境部結合32所大專院校推出的相關培育課程大受歡迎，日前推出28個暑期班，6班已額滿。

環境部今天發布新聞，暑假即將到來，「環境部淨零綠領人才培育課程」暑期班現正陸續開放報名，國家環境研究院鼓勵大學生利用暑假報名參訓，暑假結束前，可參加8月30日舉行的全國首次測驗，為畢業後的求職加薪做準備，報名網址https://ulvis.net/iTs8

國環院攜手32所大學，於3月28日成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，推出48小時的「淨零綠領人才培育課程」，第1班由國立台師大於4月1日開放報名，創下16分鐘即額滿的紀錄。

國環院表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」暑期班有16所大學共推出28個班，其中6班已額滿，尚有22班開放報名中，包括8個平日班及14個假日班，其中，台師大將於6月1日上午9時開放報名。

「環境部淨零綠領人才培育課程」費用為新台幣1萬2000元，30歲以下學生（不含在職專班）可享半價，原全額優惠限低收入戶，日前將中低收入戶及身心障礙者也納入，首次參加測驗即獲及格成績，皆可申請學費補助。

國環院表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」到年底前，至少會開設60個班期，目前已累計開設52個班期，盼快速填補綠領人才缺口。

根據環境部去年底發布的「綠領人才就業趨勢報告」，2024年全台有近3600家企業釋出綠領職缺，平均每月需求達2.2萬人，8年內成長3.29倍，人才缺口直追AI產業的2.9萬人，顯示綠領人才需求的急遽成長。

環境部將於2026年起，針對年排放量達2.5萬公噸CO2e（二氧化碳當量）以上的電力、燃氣供應及製造業，正式開徵碳費；環境部統計，目前僅7%的企業開出綠領相關職缺，未來隨著法規趨嚴與國際減碳壓力升高，預估未來5年內綠領職缺將有1至3倍的成長空間，市場對於具備碳管理與減排知識的人才需求將持續攀升。

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