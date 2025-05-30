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蒐集生活用詞 教部台語辭典新增「無臭無潲、夭壽骨」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部台灣台語常用詞辭典不定期更新，近日新增770筆，內容多元。圖／本報資料照片
教育部台灣台語常用詞辭典不定期更新，近日新增770筆，內容多元。圖／本報資料照片

教育部台灣台語常用詞辭典不定期更新，近日新增770筆，內容多元，俗諺包括「放尿攪沙袂做堆」、「袂生，牽拖厝邊」、「半路認老爸」、「滿面全豆花」；一般詞條則有「夭壽骨」、「無臭無潲」等實用的詞彙。

教育部教育部台灣台語常用辭典去年新增300筆詞目，納入如「死好」、「老風騷」等辭彙，引起民眾熱議。近期辭典再更新，教育部表示，5月27日更新收錄一般詞彙280筆、台華共同詞450筆、俗諺40筆，共計770筆資訊，詞彙皆需經編審委員審議，確認用字、讀音、釋義、舉例等資訊後公告於辭典網站，才共民眾查詢使用。

本次新增的一般詞調包括罵人用的「夭壽骨」，意指短命鬼，罵人的粗俗話語。也用以指人缺德。亦包括「無臭無潲」，辭典解釋為責人不像樣。同為罵人的粗鄙用語，或講人沒道理。

其他實用詞彙包括「唏嚇叫」，形容人情緒失控大呼小叫、喧鬧嘈雜的樣子。「死毋坐認」則是形容人執意不肯承認錯誤。「火燒心」則為胸悶、心口有灼熱感，也是胃酸逆流的現象。

另外，本次新增俗諺則包括「放尿攪沙袂做堆」，意指尿和沙子攪拌在一起，無法結成塊，用以比喻團體中的人各自為政、不團結。以及「袂生，牽拖厝邊」，意指無法生育卻怪罪鄰居，用來嘲諷出了問題不自我檢討，卻只會卸責他人。「滿面全豆花」則比喻把事搞砸、結局狼狽不堪，或因做錯事或損失慘重，被人罵得狗血淋頭。

教育部表示，辭典收詞標準以日常生活中使用得到的常用詞且具台灣台語特徵的詞形為主，前期蒐集多部坊間具代表性的字、辭典及教科書、期刊、文學著作、謠諺等相關文獻，建置總資料庫且詞彙出現次數較高者，並列為主要詞目。為補足文獻疏漏，後期則增加各項台灣台語相關計畫所蒐集的語料，以及各界提供的常用詞，希望能如實蒐集並記錄生活用詞。

教育部也說，考量民眾使用需求以及新興詞彙快速增加，後續會將持續蒐羅資料並納入基礎詞庫，並依辭典編輯流程陸續增補。

教育部台灣台語常用詞辭典不定期更新，近期新增數百條實用詞彙、俗語，並附有例句和真人發音。圖／翻攝自教育部台灣台語辭典
教育部台灣台語常用詞辭典不定期更新，近期新增數百條實用詞彙、俗語，並附有例句和真人發音。圖／翻攝自教育部台灣台語辭典

教育部 台灣台語

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