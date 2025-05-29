國教盟籲加強性教育 教育部：持續精進教材、教學策略
針對金門某國中健康教育試題內容不當事件，國教行動聯盟今召開記者會呼籲應落實性健康促進教育。教育部表示，已將「性教育（含性傳染病防治）」納入健康促進學校計畫主要推動議題，並持續推動全面性教育，精進分齡教材與教學策略。在師資培育方面，均有開設相關課程，提升師資生對性教育的理解與教學實踐能力。
國教盟認為，國中健康教育試題事件反映學校性健康教育的缺口，國內健康促進學校（HPS）計畫長期邊緣化性健康促進教育，導致學生普遍欠缺正確且必要的性健康與安全知識。對此，教育部表示，將持續推動高級中等以下學校健康促進學校計畫，「性教育（含性傳染病防治）」已納入主要推動議題，並列入補助地方政府辦理健康促進學校實施計畫的審查項目。另外，教育部自111學年持續推動全面性教育，辦理教師專業發展與培訓工作坊等等，持續精進分齡化的教材與教學策略。
國教盟盼中小學師資培育納入性健康促進教育必修課程，且政府必須補足健康教育合格師資。對此，教育部說明，中小學師資職前教育課程有開設如「國民小學健康與體育教材教法」、「健康與體育」、「健康與體育概論」及「健康教育基本學科知能」等等，49所師資培育大學均開設性別平等相關課程，112年開設共計2032門課程、4萬4451人次修習，且性別平等已納入教師資格考試命題內涵及引導各師培大學鼓勵教育實習學生完成「性別平等教育」研習。
同時，教育部委請國立彰化師範大學研編「職前教師性別平等教育課程內涵」及「職前教師性別平等教育課程方向及內容說明」，並已於日前函請師培大學參考運用，以利師培大學於發展性別平等教育課程能更聚焦，促進提升師資生對性別議題、性教育的理解與教學實踐能力。
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