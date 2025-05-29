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樟樹國際實中培育未來產業實踐者

聯合新聞網／ 新北訊
資訊科學生共同研究AI資源回收分類專題榮獲第八屆KIDE高雄國際發明展銀牌。圖／樟樹國際實中提供
資訊科學生共同研究AI資源回收分類專題榮獲第八屆KIDE高雄國際發明展銀牌。圖／樟樹國際實中提供

新北市立樟樹國際實中位於汐止，積極導入前瞻科技與新能源教育，近年來聚焦AI、半導體、綠能科技等創新教學，致力培養學生面對未來產業轉型的核心競爭力，未來將打造「半導體實驗室」，導入模擬晶片設計、自動化測試平台等設備，建構AI與半導體整合學習場域。

樟樹國際實中設有資訊科、流行服飾科與多媒體動畫科三大群科，培育學生跨域整合與實作應用的能力，為未來升學與就業奠定堅實基礎。結合前瞻科技，將設立「半導體實驗室」，導入模擬晶片設計、自動化測試平台等設備，建構AI與半導體整合學習場域，並與在地企業—宜鼎國際教育基金會合作，培養學生實作力、創新力與解決問題的能力，將學術理論轉化為實務經驗。

與龍華科技大學合作，帶領學生實際體驗光阻塗佈製程。圖／樟樹國際實中提供
與龍華科技大學合作，帶領學生實際體驗光阻塗佈製程。圖／樟樹國際實中提供

此外，學校開設綠領科技課程，融入新能源管理、核融合、氫能、儲能、碳足跡計算及太陽能裝置操作等實務課程，設計綠能桌遊、能源規劃與環境模擬等任務，深化對綠能科技的理解；資訊科學生著重數據分析與節能控制設計，流行服飾科以回收布料設計永續服飾，並運用智慧織品技術開發穿戴式裝置，實踐綠色時尚理念。多媒體動畫科則透過影像、動畫與互動設計，創作環保主題專題研究。

樟樹國際實中流行服飾科學生專題研究「讓愛隨身」多功能長照輔具，榮獲全國114年專題實作及創意競賽家政群創意組第二名。圖／樟樹國際實中提供
樟樹國際實中流行服飾科學生專題研究「讓愛隨身」多功能長照輔具，榮獲全國114年專題實作及創意競賽家政群創意組第二名。圖／樟樹國際實中提供

為鼓勵學生自主學習與創意思考，學校規劃「創意潛能」課程，導入設計思考、AI輔助創作、跨域專題整合等元素，培養學生從問題中發掘創新方法。課程強調團隊合作與創意思考，鼓勵學生整合所學，轉化為具體行動或創意提案，學生也可結合專業科別所學，自主開發跨域企劃，展現豐富的多元學習歷程。

樟樹國際實中積極推展國際教育，與多國姊妹校展開教育交流，辦理雙語課程、線上協作專題與海外文化互動等活動，並由外籍教師協同授課，營造全英語教學情境，學生在真實語境中學習應用科技與語言，培養跨文化理解與國際溝通能力。

國際論壇活動，國外學生認真學習綠領桌遊規則。圖／樟樹國際實中提供
國際論壇活動，國外學生認真學習綠領桌遊規則。圖／樟樹國際實中提供

學校新興課程融合AI科技、設計創新與全球視野，引領學生朝向智慧、永續、多元的未來發展。樟樹國際實中將持續扮演教育創新的實驗場，培養具世界觀與實踐力的綠色科技人才。(新北市政府教育局 廣告)

新北市立樟樹國際實創高級中等學校

★招生資訊：https://www.ctjhs.ntpc.edu.tw/nss/p/index

★學校地址：(221) 新北市汐止區樟樹二路135號

★學校電話：02-26430686

汐止 新北 教育局

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