樟樹國際實中培育未來產業實踐者
新北市立樟樹國際實中位於汐止，積極導入前瞻科技與新能源教育，近年來聚焦AI、半導體、綠能科技等創新教學，致力培養學生面對未來產業轉型的核心競爭力，未來將打造「半導體實驗室」，導入模擬晶片設計、自動化測試平台等設備，建構AI與半導體整合學習場域。
樟樹國際實中設有資訊科、流行服飾科與多媒體動畫科三大群科，培育學生跨域整合與實作應用的能力，為未來升學與就業奠定堅實基礎。結合前瞻科技，將設立「半導體實驗室」，導入模擬晶片設計、自動化測試平台等設備，建構AI與半導體整合學習場域，並與在地企業—宜鼎國際教育基金會合作，培養學生實作力、創新力與解決問題的能力，將學術理論轉化為實務經驗。
此外，學校開設綠領科技課程，融入新能源管理、核融合、氫能、儲能、碳足跡計算及太陽能裝置操作等實務課程，設計綠能桌遊、能源規劃與環境模擬等任務，深化對綠能科技的理解；資訊科學生著重數據分析與節能控制設計，流行服飾科以回收布料設計永續服飾，並運用智慧織品技術開發穿戴式裝置，實踐綠色時尚理念。多媒體動畫科則透過影像、動畫與互動設計，創作環保主題專題研究。
為鼓勵學生自主學習與創意思考，學校規劃「創意潛能」課程，導入設計思考、AI輔助創作、跨域專題整合等元素，培養學生從問題中發掘創新方法。課程強調團隊合作與創意思考，鼓勵學生整合所學，轉化為具體行動或創意提案，學生也可結合專業科別所學，自主開發跨域企劃，展現豐富的多元學習歷程。
樟樹國際實中積極推展國際教育，與多國姊妹校展開教育交流，辦理雙語課程、線上協作專題與海外文化互動等活動，並由外籍教師協同授課，營造全英語教學情境，學生在真實語境中學習應用科技與語言，培養跨文化理解與國際溝通能力。
學校新興課程融合AI科技、設計創新與全球視野，引領學生朝向智慧、永續、多元的未來發展。樟樹國際實中將持續扮演教育創新的實驗場，培養具世界觀與實踐力的綠色科技人才。(新北市政府教育局 廣告)
新北市立樟樹國際實創高級中等學校
★招生資訊：https://www.ctjhs.ntpc.edu.tw/nss/p/index
★學校地址：(221) 新北市汐止區樟樹二路135號
★學校電話：02-26430686
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜一場 世新道歉了
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 專心學習？她好奇「考上頂大方法」釣出一票學霸 台大生曝身邊4種人
▪ 「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言