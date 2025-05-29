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中山工商 50年辦學成果亮麗 不斷締造教育界奇蹟

聯合新聞網／ 高雄訊
中山工商初始僅有47名學生，後來學生數大幅成長，學生人數奔上全國第一，在教育界博得「山中傳奇」的美譽。圖／中山工商提供
中山工商初始僅有47名學生，後來學生數大幅成長，學生人數奔上全國第一，在教育界博得「山中傳奇」的美譽。圖／中山工商提供

全國最大的高職學校中山工商，今年迎來50周年校慶。回顧半世紀以來的歲月，在董事長陳國清所提「建構偉大的學校 實現所有學習者夢想 」的學校願景及辦學理念下，突破各式困境與挑戰，一步一腳印，創下亮麗的辦學成果，也締造許多教育界「奇蹟」，未來師生齊心，將再創更璀璨的山中傳奇。

●傳奇緣起

中山工商創立於1957年，是高雄地區最早的私立高職，學校坐落於大寮區一座小山丘下，綠樹成蔭，鳥鳴啾啾，環境雅致清幽。50年前陳國清董事長憑著一腔熱忱，發揮披荊斬棘的精神在中山工商全力辦學，初始僅有47名學生，後來學生數大幅成長，之後推動改制後的第二波改造工程，教育部每一期學校評鑑，都獲得最高等第的肯定，學生人數奔上全國第一，在教育界博得「山中傳奇」的美譽。

●教育理念

中山工商校門口鐫刻著「凡進此校園，一切為教育」的碑文，是全體教職同仁奉行的教育宗旨。教職團隊秉持「視學生如子女」、「以學生為中心」、「培育一流人才」、「營造有情天地」4大教育理念，充分落實到各項教育措施，培育出彬彬有禮、態度佳、體能好且具實作力及就業力的技職尖兵，帶孩子創造自己的「人生傳奇」。

中山工商的辦學願景是實現所有學習者夢想，帶學生扎穩根基，具備專業力、就業力與移動力，成為技職界菁英。圖／中山工商提供
中山工商的辦學願景是實現所有學習者夢想，帶學生扎穩根基，具備專業力、就業力與移動力，成為技職界菁英。圖／中山工商提供

●辦學特色

★開設多元學制及班別：

中山工商的辦學願景是建構偉大的學校，實現所有學習者夢想，因此開設幼兒園、國中部、高中部、正式編制班、輪調式建教合作班、僑生建教專班、特色招生班、實用技能學程、集中式特殊教育班等多元學制，滿足不同學習需求的學生，15類職業科別落實有教無類、因材施教的精神，帶學生扎穩根基，涵養良好態度並開拓國際視野，具備專業力、就業力與移動力，成為技職界菁英及世界需求的人才。

校長李昱平說，中山工商的學生由引導啟發、適性發展，養成帶得走的技術與能力，雖不是頂尖的孩子，但每一個都帶上來，創造佳績無數，也成為高屏地區學生首選的技職學校。

校長李昱平說，中山工商的學生由引導啟發、適性發展，養成帶得走的技術與能力。圖／中山工商提供
校長李昱平說，中山工商的學生由引導啟發、適性發展，養成帶得走的技術與能力。圖／中山工商提供

★建置優質學習環境：

中山工商共設有符合勞動部甲級2職類，乙級13職類，丙級18職類及托育(保母)人員的國家級證照合格檢定場地，各職業類科實習工廠及專業教室設備完善，有利於學生考取職業證照。更斥資千萬元設置電競教室、運動表現訓練中心等新科技設施，讓學生在最新穎優質的學習環境下，習得專業知能，走在時代趨勢尖端。

★品格力＝競爭力：

學校積極推動品德教育、生命教育、生活教育與服務學習，建立學生正確價值觀，培養成為儀態端正有禮、進退合宜的好公民。因此學生進入職場或升讀大專校院，極具競爭力，深得肯定。中山工商培育的學生，丙級證照通過率高、乙級證照考取張數多年來都拿全國第一，在全國技能競賽，中餐烹飪更勇奪10連霸金牌，創下歷史紀錄，在世界五大發明展也都囊獲金牌，專業技能無庸置疑。

且建教班學生態度良好，包括鼎泰豐、台灣松下、漢來美食、曼都等知名企業都指名晉用，甚至國瑞汽車-TOYOTA更選為長期合作學校，深具職場競爭力。

「傳奇來自努力，傳奇奠基於堅持」，校長李昱平表示，中山工商師生會戮力遞接傳奇故事，讓南台灣的「山中傳奇」永續不輟！

各類科別相關說明請參閱網址(https://www.csic.khc.edu.tw/csic/index.asp)

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