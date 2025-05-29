學校午餐見「小強」 基市再啟動跨縣市查廠
基隆市學校營養午餐近1個月出現4起包含蟑螂和蟲等異物，市政府教育處表示，今天再次啟動這學期團膳廠商跨縣市稽查訪視，並提升至每月1次不定期查廠，直至異物情形下降穩定。
民進黨基隆市議員張顥瀚、陳宜昨天在施政總質詢說，中山高中團膳午餐4月24日發現1顆小石頭，5月6日午餐豬肉上發現殘留動物毛髮，5月8日在菜脯炒蛋裡有蟲。中正國中的營養午餐也出問題（指5月19日在午餐菜餚日式雞丁發現蟑螂），負責把關的教育處是否有積極作為。
市府教育處長徐嬿立表示，依市府學校午餐聯合稽查訪視計畫，每年已增至2次稽查訪視，4月已完成全市學校團膳廠商稽查訪視，為因應夏日較多蟲體異物，再次啟動團膳廠商跨縣市稽查訪視，未來預計每月不定期無預警查察，協助輔導廠商將備餐環節強化精進，直至異物情形下降穩定。
徐嬿立說，學校午餐異物依不同種類可劃分為源頭食材夾帶、烹煮過程掉落、運送過程掉落，或學校運送用餐過程掉落等情形，經初步統計目前異物發生狀況多數為外縣市廠商。
徐嬿立表示，教育處今天依學校與廠商契約到廠訪視，邀請食安專家、午餐委員等共同前往，並聯繫當地衛生主管機關協助稽查，期盼透過訪視稽查，輔導廠商改善部分發生頻率較高的缺失態樣，共同優化供膳品質。
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